Ο Γιάννης Γιαννιώτας δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του λίγο μετά το γκολ που πέτυχε στο Παγκρήτιο. Πολλοί θεώρησαν πως η συγκίνησή του οφειλόταν απλώς στο γεγονός ότι αυτό ήταν το πρώτο του τέρμα με τη φανέλα του Άρη τη φετινή σεζόν.

Ωστόσο, ο ίδιος αποκάλυψε πως πίσω από αυτή την έντονη αντίδραση κρυβόταν κάτι βαθύτερο: μια προσωπική υπόσχεση που είχε δώσει σε έναν πολύ δικό του άνθρωπο. Και αυτός ήταν ο παππούς του.

Την περίοδο που συζητούσε το ενδεχόμενο επιστροφής του στον Άρη, ο παππούς του ήταν ακόμη στη ζωή και ανυπομονούσε να τον δει ξανά να αγωνίζεται με τα κιτρινόμαυρα. Τότε ήταν που ο Γιαννιώτας του είχε υποσχεθεί πως το πρώτο του γκολ θα ήταν αφιερωμένο σε εκείνον.

Δυστυχώς, δεν πρόλαβε να τον δει να επιστρέφει στην ομάδα. Παρ’ όλα αυτά, ο ποδοσφαιριστής κράτησε μέσα του αυτή την υπόσχεση όλους αυτούς τους μήνες. Όταν τελικά σκόραρε, την τίμησε όπως είχε δεσμευτεί — και η συγκίνησή του ξεχείλισε, με τα δάκρυα να είναι αφιερωμένα στον άνθρωπο που τον παρακολουθεί, όπως πιστεύει, από ψηλά.