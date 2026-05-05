Ο ΓΣ Ηρακλής προχώρησε σε σοβαρή καταγγελία το βράδυ της Δευτέρας, κάνοντας λόγο για επίθεση που δέχθηκαν νεαροί αθλητές των ακαδημιών του από οπαδούς του ΠΑΟΚ, στην περιοχή των Χορτατζήδων.

Μέσα από επίσημη ανακοίνωση, ο σύλλογος εκφράζει την έντονη αγανάκτησή του για το περιστατικό, ζητώντας άμεσα μέτρα προστασίας για τις εγκαταστάσεις και τα παιδιά που προπονούνται σε αυτές. Παράλληλα, δεν λείπει η δυσαρέσκεια προς τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο, με τον Ηρακλή να αφήνει αιχμές για τη στάση τους.

Η ανακοίνωση φέρει τον χαρακτηριστικό τίτλο «Η ανοχή τελείωσε… Προστατέψτε τα παιδιά μας», αποτυπώνοντας το κλίμα οργής που επικρατεί στις τάξεις του συλλόγου.

«Ο Γ.Σ. Ηρακλής καταγγέλλει με τον πλέον απερίφραστο τρόπο τη νέα θρασύδειλη επίθεση οπαδών του ΠΑΟΚ στις εγκαταστάσεις μας στους Χορτατζήδες. Για ακόμη μία φορά, οι χώροι του Συλλόγου μας μετατράπηκαν σε σκηνικό βίας, την ώρα που εκεί βρίσκονταν δεκάδες μικροί αθλητές των ακαδημιών μας μαζί με τους γονείς τους.

Δεν μιλάμε πλέον για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Μιλάμε για μια επαναλαμβανόμενη και επικίνδυνη κατάσταση, που προσβάλλει κάθε έννοια ασφάλειας, αθλητισμού και κοινωνικής ευθύνης. Σήμερα είχαμε τραμπουκισμούς απέναντι σε οικογένειες και τρομοκράτηση ανήλικων παιδιών την ώρα της προπόνησης. Πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε βανδαλισμούς και συνθήματα μίσους στους τοίχους του Ιβανωφείου. Στο πρόσφατο παρελθόν είχαμε εισβολή σε αγώνα εφηβικού τμήματος μπάσκετ μέσα στο Ιβανώφειο, αλλά και την επίθεση του 2018 με λοστούς και κουκούλες.

Ως εδώ! Εκφράζουμε την οργή μας για το πώς είναι δυνατόν δεκάδες άτομα να κυκλοφορούν ανενόχλητα γύρω από τους χώρους του Συλλόγου μας και τελικά να εισέρχονται σε αυτούς με σκοπό να εκφοβίσουν παιδιά, γονείς, αθλητές και εργαζόμενους.

Ακόμη πιο εξοργιστική είναι η στάση των παριστάμενων αστυνομικών οργάνων, που αντί να αποτρέψουν την κατάσταση και να προστατεύσουν τους παρευρισκόμενους, επιχείρησαν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα.

Η Πολιτεία και η Ελληνική Αστυνομία οφείλουν να σταματήσουν τις προφάσεις και να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους. Όταν τέτοια περιστατικά επαναλαμβάνονται, η ανοχή δεν είναι ουδετερότητα. Είναι συγκάλυψη της αδράνειας και, πλέον, καθαρή συνενοχή.

Μετά από όσα έχουν συμβεί, απαιτούμε ξεκάθαρες απαντήσεις και πραγματικές εγγυήσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, των αθλητών, των παιδιών και των οικογενειών μας.

Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παίζει με την ψυχολογία και τη σωματική ακεραιότητα των ανθρώπων του Ηρακλή.

Ο Ηρακλής δεν είναι ξέφραγο αμπέλι για να εισβάλλει όποιος θέλει, όποτε θέλει. Είναι οι αθλητές του, οι ακαδημίες του, οι γονείς, τα μέλη και η ιστορία του. Είναι ένας ζωντανός θεσμός της Θεσσαλονίκης, με βαθιές κοινωνικές ρίζες, και κανείς δεν έχει δικαίωμα να μετατρέπει τους χώρους του σε πεδίο τρομοκράτησης, τραμπουκισμού και επίδειξης βίας. Απαιτούμε την άμεση προστασία των εγκαταστάσεών μας. Η υπομονή μας εξαντλήθηκε!», καταλήγει η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Ηρακλή.