Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, μετά από πολύωρες απολογίες, οι δύο κατηγορούμενοι για ηθική αυτουργία στο διπλό φονικό της Φοινικούντας, που σημειώθηκε στις 5 Οκτωβρίου. Με ομόφωνη απόφαση, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν, έπειτα από ανακριτική διαδικασία διάρκειας άνω των 13 ωρών, ότι ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο 32χρονος επιχειρηματίας φίλος του πρέπει να οδηγηθούν προσωρινά στη φυλακή.

Ο ανιψιός κάνει λόγο για «σύμπτωση»

Πρώτος απολογήθηκε ο ανιψιός, ο οποίος αντιμετωπίζει και την κατηγορία της φυσικής αυτουργίας στην απόπειρα δολοφονίας του Κώστα Τομαρά, τον Σεπτέμβριο. Παρέμεινε ενώπιον της ανακρίτριας για περισσότερες από τέσσερις ώρες, απαντώντας σε ερωτήσεις που αφορούσαν τις τηλεφωνικές επικοινωνίες και τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας.

Από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει εμπλοκή του ως ηθικού αυτουργού, ενώ φέρεται να μετέφερε τον 22χρονο –που θεωρείται φυσικός αυτουργός– από τη Φοινικούντα στην Καλαμάτα το πρωί μετά το φονικό. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε κάθε συμμετοχή, δηλώνοντας ότι είναι αθώος και πως συνεργάζεται με τις αρχές, κάνοντας λόγο για «συμπτώσεις» στα στοιχεία που του αποδίδονται.

Η απολογία του επιχειρηματία

Ο 32χρονος επιχειρηματίας από την Αθήνα, στενός φίλος του ανιψιού και συνδιαχειριστής του κάμπινγκ, απολογήθηκε για περισσότερες από πέντε ώρες. Επανέλαβε την αθωότητά του, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται άδικα στη θέση του κατηγορουμένου και ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση.

Όπως ανέφερε, οι τηλεφωνικές του επικοινωνίες με τον 22χρονο, που φέρεται ως φυσικός αυτουργός, ήταν απολύτως φυσιολογικές, καθώς εκείνος εργαζόταν στην επιχείρησή του. Παραδέχθηκε ότι μία μόνο φορά χρησιμοποίησε το τηλέφωνο του 22χρονου, επειδή η μπαταρία του δικού του κινητού είχε εξαντληθεί, αρνούμενος ωστόσο ότι έκανε χρήση «πακιστανικού» τηλεφώνου.

Νέες κατηγορίες και καταζητούμενος συνεργός

Σύμφωνα με τη συμπληρωματική δικογραφία, η ανακρίτρια αποδίδει πλέον τον ρόλο του φυσικού αυτουργού στον 22χρονο, ο οποίος αρχικά είχε δηλώσει επικουρική συμμετοχή. Είναι πιθανό οι δύο 22χρονοι να κληθούν εκ νέου για να αντιμετωπίσουν πρόσθετες κατηγορίες.

Παράλληλα, καταζητείται ένας 30χρονος άνδρας, συνέταιρος του επιχειρηματία του Κολωνακίου, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από την περασμένη Τετάρτη. Οι αρχές τον αναζητούν στη Γερμανία, όπου είχε ταξιδέψει για αναψυχή, ενώ δεν αποκλείεται να εκδοθούν νέα εντάλματα τις επόμενες ημέρες, καθώς προκύπτουν επιπλέον ευρήματα.