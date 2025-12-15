Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για ηθική αυτουργία στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα μετά την μαραθώνια απολογία τους που κράτησε σχεδόν 9 ώρες.

Πρόκειται για τον 33χρονο ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του 32χρονου φίλου του επιχειρηματία.

Οι έρευνες για πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης του διπλού φονικού συνεχίζονται ενώ εκκρεμεί ένα τρίτο ένταλμα σύλληψης για έναν 30χρονο, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται στο εξωτερικό.

Στο κάδρο

Οι δύο άνδρες, από τις πρώτες ημέρες μετά το διπλό φονικό, βρίσκονταν στο «κάδρο» των ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τις απολογίες των δυο κατηγορούμενων αυτές ήταν μαραθώνιες. Ο ανιψιός βρέθηκε ενώπιον της Ανακρίτριας για περίπου τέσσερις ώρες, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας που ξεκίνησε για τον ίδιο από τις 10 το πρωί της Δευτέρας.

Περίπου 5μιση ώρες διήρκησε η απολογία του επιχειρηματία, που επίσης κλήθηκε να απαντήσει σε μια σειρά από νεα κρίσιμα ερωτήματα για την υπόθεση.

Οι δυο κατηγορούμενοι ακολούθως και ενώπιον της Εισαγγελέως Καλαμάτας αρνήθηκαν τις κατηγορίες σε βάρος τους και δήλωσαν πως δεν είχαν καμία εμπλοκή με την υπόθεση. Με τη σύμφωνη γνώμη των δύο δικαστικών λειτουργών κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

“Είμαι αθώος και θέλω να συμβάλλω πλήρως στην αποκάλυψη της αλήθειας… Δεν μετέφερα κανέναν στο ΚΤΕΛ, εκείνο το βράδυ πέρασα με την σύντροφό μου και έναν φίλο μου προκειμένου να μεταβώ στο σπίτι της μητέρας μου”, ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες ο ανιψιός του 68χρονου.

“Είμαι αθώος, μιλούσα από το κανονικό μου τηλέφωνο με τον 22χρονο ο οποίος είναι υπάλληλός μου… Κανένας εγκληματίας δεν συνομιλεί από το προσωπικό του τηλέφωνο με έναν υποψήφιο δολοφόνο λίγες ώρες πριν ένα έγκλημα… ” υποστήριξε από την μεριά του ο επιχειρηματίας.

