Την ώρα που ο 32χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ο επιστήθιος φίλος του απολογούνται ενώπιον των δικαστικών Αρχών στην Καλαμάτα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το διπλό φονικό που έχει συγκλονίσει τη Μεσσηνία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο ανιψιός του επιχειρηματία – αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας και μοναδικός κληρονόμος του – κατηγορείται για την ηθική αυτουργία στο έγκλημα. Οι ανακριτικές αρχές εξετάζουν τα κενά στις καταθέσεις του, καθώς και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες από τα λεγόμενα «πακιστανικά» κινητά που τον ενοχοποιούν.

Υπάρχει επίσης μαρτυρία, ότι ο 32χρονος ήταν εκείνος που μετέφερε με το αυτοκίνητό του στα ΚΤΕΛ τον εκτελεστή αμέσως μετά τη δολοφονία, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες σε βάρος του.

Το βίντεο-ντοκουμέντο

Σε νέο αποκλειστικό βίντεο που παρουσίασε το MEGA, καταγράφεται ένα αυτοκίνητο μάρκας MERCEDES με φιμέ τζάμια να διασχίζει τον δρόμο κοντά στα ΚΤΕΛ. Το όχημα είναι ίδιο σε μάρκα και χρώμα με αυτό που ανήκει στον 32χρονο ανιψιό του θύματος.

Η κάμερα ασφαλείας δείχνει το αυτοκίνητο να περνά από το σημείο στις 18:45. Μόλις τριάμισι λεπτά αργότερα, εμφανίζεται ο 22χρονος φερόμενος ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας να κινείται στην ίδια περιοχή.

Οι ισχυρισμοί του κατηγορούμενου

Ο ανιψιός του θύματος στην απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας υποστήριξε, ότι την επόμενη ημέρα του εγκλήματος βρισκόταν στην Καλαμάτα, καθώς όπως είπε «πήγα στη μητέρα μου». Ισχυρίστηκε επίσης ότι στο αυτοκίνητο μαζί του ήταν και η σύντροφός του.