Αυτοψία στο σημείο όπου εγκαταστάθηκαν οι επτά πρώτες «έξυπνες κάμερες παρακολούθησης κυκλοφορίας», στη συμβολή των λεωφόρων Ποσειδώνος και Αλίμου, πραγματοποίησε το βράδυ της Πέμπτης ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Η επίσκεψη έγινε με αφορμή την έναρξη του προγράμματος της Περιφέρειας για την τοποθέτηση συνολικά 388 καμερών στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου.

Ο κ. Χαρδαλιάς επισήμανε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η εγκατάσταση των πρώτων 44 καμερών σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας έως τον Φεβρουάριο. Μέχρι τον Ιούνιο, το σύνολο των 388 καμερών θα έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ασφάλειας για οδηγούς και πεζούς σε όλο το οδικό δίκτυο της Αττικής.

«Απόψε δεν εγκαινιάζουμε ένα τεχνολογικό έργο βιτρίνας. Εγκαινιάζουμε ένα έργο ζωής, συνολικού προϋπολογισμού 17,6 εκατ. ευρώ, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, με ξεκάθαρο στόχο: να μειώσουμε τα τροχαία ατυχήματα και να εμπεδώσουμε μια νέα κουλτούρα υπευθυνότητας στους δρόμους μας. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: Η οδική ασφάλεια δεν είναι θέμα προστίμων. Είναι θέμα ευθύνης, σεβασμού και πολιτισμού. Και σε αυτό το πεδίο, η Περιφέρεια Αττικής περνά από τα λόγια στις πράξεις, με σαφές χρονοδιάγραμμα και πλήρη διαφάνεια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο περιφερειάρχης.

Η δράση αφορά την προμήθεια, τοποθέτηση και λειτουργία 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότη, ύψους 17,6 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι υποδομές σε έξι σηματοδοτούμενους κόμβους: τρεις στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με την Αλίμου, τη Γρηγορίου Λαμπράκη και την Πλατεία Βεργωτή, καθώς και τρεις στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την Αλίμου, τη Δωδεκανήσου και την Καλύμνου.

Έως τα μέσα Ιανουαρίου θα τοποθετηθούν ακόμη 11 κάμερες, ενώ κατασκευάζονται οι υποδομές για τις υπόλοιπες. Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου θα έχουν προστεθεί 33 επιπλέον κάμερες, ενώ μετά τον Μάρτιο θα εγκαθίστανται περίπου 85 κάθε μήνα, με στόχο την πλήρη λειτουργία του συστήματος στα τέλη Ιουνίου.

Προστασία προσωπικών δεδομένων και λειτουργία

Οι κάμερες θα λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου και διαθέτουν δυνατότητα λήψης φωτογραφιών και βίντεο ακόμη και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, θα καταγράφεται μόνο το πίσω μέρος του οχήματος, χωρίς να είναι ορατοί οι επιβαίνοντες.

Σε συνεργασία με τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Προστασίας του Πολίτη, το υλικό θα αποστέλλεται αυτόματα, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, σε κεντρικό server διαχείρισης παραβάσεων. Πρόσβαση θα έχει αποκλειστικά η Ελληνική Αστυνομία, η οποία θα επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Συμπληρωματικά έργα οδικής ασφάλειας

Ο Νίκος Χαρδαλιάς αναφέρθηκε και σε τρία ακόμη κρίσιμα έργα που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής:

• Την τοποθέτηση 101 πρότυπων μη σηματοδοτούμενων διαβάσεων πεζών σε επικίνδυνα σημεία, με τις πρώτες να έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 6,6 εκατ. ευρώ.

• Την εγκατάσταση 1.362 φωτιστικών σωμάτων LED σε 31 υπόγειες διαβάσεις οχημάτων, έργο ύψους 6,5 εκατ. ευρώ, που ενισχύει ουσιαστικά την ασφάλεια κατά τη νύχτα.

• Την αναβάθμιση των λεωφόρων Κατεχάκη, Αλίμου και Λιοσίων με νέες ασφαλτοστρώσεις, διαγραμμίσεις και παρεμβάσεις σε επικίνδυνα φρεάτια, έργο προϋπολογισμού άνω των 2 εκατ. ευρώ, που αναμένεται να ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες.