Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» για τις νέες ρυθμίσεις που αφορούν τη λειτουργία των καμερών στους δρόμους και τα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Όπως ανέφερε, «σήμερα περνά από την Ολομέλεια της Βουλής» η σχετική νομοθεσία, με στόχο να θεσπιστεί ένα ενιαίο σύστημα επιτήρησης καμερών το οποίο θα είναι πλήρως νόμιμο. Μετά την ψήφιση του νόμου θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες και οι διαγωνισμοί για την τοποθέτηση νέων καμερών σε συγκεκριμένα σημεία, τα οποία θα ανακοινωθούν επίσημα.

Ο κ. Παπαστεργίου τόνισε ότι «ο σκοπός δεν είναι να αιφνιδιάσουμε κανέναν, αλλά οι πολίτες να γνωρίζουν ότι οι κάμερες λειτουργούν». Οι νέες κάμερες θα διαθέτουν εγκεκριμένους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης, θα καταγράφουν και από μπροστά, ενώ η εικόνα θα θολώνει το περιβάλλον, αφήνοντας καθαρό μόνο τον οδηγό. «Αστυνομικό όργανο δίνει την κλήση, συνεπώς δεν υπάρχει αμφιβολία για τη ροή της διαδικασίας», πρόσθεσε.

Άμεση ειδοποίηση για παραβάσεις

Αναφερόμενος στο πότε θα αποστέλλονται οι κλήσεις, ο υπουργός εξήγησε ότι «την ώρα που κάνεις παράβαση θα σου έρχεται μήνυμα ότι ελέγχεσαι για παράβαση και μετά από κάποιες ώρες το αστυνομικό όργανο επιβεβαιώνει την παράβαση, θα έρχεται στο wallet». Μαζί με την ειδοποίηση θα αποστέλλεται και η σχετική φωτογραφία, ώστε ο πολίτης να επιβεβαιώνει την ορθότητα της κλήσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι σήμερα υπήρχε ένα κατακερματισμένο σύστημα, με κάμερες που δεν λειτουργούσαν ή με διαδικασίες που καθυστερούσαν έως και δέκα χρόνια. «Έως τώρα ψάχνουμε κάμερες από τυροπιτάδικα και φαρμακεία για να βεβαιώσουμε παραβάσεις», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να τοποθετηθούν κάμερες σε επικίνδυνα σημεία.

Στην Αττική Οδό υπάρχουν ήδη περίπου 30 κάμερες και άλλες 12 σε λεωφορειολωρίδες, ενώ η Περιφέρεια Αττικής έχει ξεκινήσει την εγκατάσταση 388 νέων καμερών. Παράλληλα, δρομολογείται διαγωνισμός για την εγκατάσταση 2.500 καμερών σε όλη την Αττική. Οι νέες συσκευές θα ελέγχουν ταχύτητα, ζώνη, κράνος, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και άλλες παραβάσεις του ΚΟΚ.

Πλατφόρμα ελέγχου για ανήλικους και πώληση αλκοόλ

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στη δημιουργία μιας νέας ψηφιακής πλατφόρμας για την αποτροπή πώλησης αλκοόλ και καπνικών προϊόντων σε ανήλικους. Όπως εξήγησε, το υπουργείο Υγείας έχει θεσπίσει τρεις βασικούς ψηφιακούς πυλώνες για τον σκοπό αυτό.

Πρώτον, θα δημιουργηθεί πλατφόρμα όπου σχολεία και κέντρα διασκέδασης θα δηλώνουν εκ των προτέρων αν πρόκειται για ιδιωτική εκδήλωση. Δεύτερον, όσοι προσφέρουν αλκοόλ ή καπνικά προϊόντα θα πρέπει να εγγραφούν στο σύστημα, ώστε να υπάρχει ιχνηλάτηση. Τρίτον, θα ενισχυθεί ο έλεγχος ηλικίας μέσω του kids wallet, αλλά και του ψηφιακού πορτοφολιού, όπου θα φαίνεται αν το παιδί είναι άνω ή κάτω των 15 ετών.

Μικροδορυφόροι για φυσικές καταστροφές

Τέλος, ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε στην αξιοποίηση μικροδορυφόρων για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και την παρακολούθηση αγροτικών καλλιεργειών. Όπως είπε, στόχος είναι η χρήση της τεχνολογίας για την έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.