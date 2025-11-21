Η Αθήνα μπαίνει σε τροχιά… «έξυπνης» οδικής εποπτείας. Το νέο σύστημα οδικής ασφάλειας, που χρησιμοποιεί κάμερες με τεχνη τή νοημοσύνη (AI), φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο καταγραφής των τροχαίων παραβάσεων.

Οι Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας έχουν δώσει το «πράσινο φως» για την πιλοτική εγκατάσταση οκτώ καμερών με τεχνητή νοημοσύνη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ παράλληλα δρομολογείται η τοποθέτηση 388 “έξυπνων” καμερών σε 100 σημεία της Αττικής, σε ένα από τα μεγαλύτερα έργα οδικής επιτήρησης που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έξι πρώτες κάμερες στην Αττική θα έχουν εγκατασταθεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, ενώ άλλες δύο θα τοποθετηθούν στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για υπερσύγχρονα συστήματα με ενσωματωμένο AI chip, ικανά να εντοπίζουν αυτόματα παραβάσεις υπερβολικής ταχύτητας, χρήσης κινητού, μη χρήσης ζώνης ή κράνους, καθώς και παραβάσεις ερυθρού σηματοδότη.

Οι πρώτες έξι κάμερες – πρότυπο στην Αττική

Η Τροχαία επέλεξε σημεία υψηλής επικινδυνότητας, όπου παρατηρούνται συστηματικές παραβιάσεις:

Πλ. Συντάγματος – Αμαλίας / Πανεπιστημίου

Λ. Μεσογείων – πριν τη διασταύρωση με Λ. Χαλανδρίου

Λ. Ποσειδώνος προς Γλυφάδα – διακλάδωση με Λ. Αλίμου

Λ. Συγγρού προς Αθήνα – ύψος Νέας Σμύρνης

Λ. Συγγρού προς Αθήνα – διακλάδωση με Λ. Χαροκόπου

Λ. Συγγρού προς Πειραιά – ύψος Σκρα

Στο πρώτο στάδιο οι κάμερες θα εντοπίζουν παραβάσεις, αλλά δεν θα βεβαιώνουν ακόμη κλήσεις, καθώς γίνεται η «εκπαίδευση» του AI μοντέλου.

Σύνδεση με τον ΟΔΥΣΕΑ – Πώς θα εκδίδονται οι κλήσεις

Όταν το σύστημα τεθεί σε πλήρη λειτουργία, οι κάμερες θα συνδεθούν με την Οδική Υπηρεσία Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας (ΟΔΥΣΕΑΣ). Ο νέος φορέας θα έχει την αρμοδιότητα:

να επιβλέπει κεντρικά τα συστήματα,

να βεβαιώνει παραβάσεις,

να λειτουργεί ως «παρατηρητήριο οδικής ασφάλειας» για στοχευμένες παρεμβάσεις.

Το σύστημα δεν θα κόβει αυτόματα κλήσεις — θα προηγείται έλεγχος από ανθρώπινο χειριστή, ενώ οι οδηγοί θα έχουν δικαίωμα ένστασης.

Οι 388 κάμερες στην Αττική – Όλα τα σημεία

Το μεγάλο έργο της Περιφέρειας Αττικής περιλαμβάνει την εγκατάσταση 388 καμερών σε 100 κομβικά σημεία, με 24ωρη επιτήρηση, καταγραφή 5 φωτογραφιών και βίντεο ακόμη και σε χαμηλό φωτισμό.

Για την προστασία προσωπικών δεδομένων, θα καταγράφεται μόνο το πίσω μέρος του οχήματος, ενώ το υλικό θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω VPN αποκλειστικά στην ΕΛ.ΑΣ.

Κέντρο της Αθήνας

Λ. Συγγρού – Αθ. Διάκου: 6 κάμερες

Λ. Αμαλίας – Βασ. Όλγας: 8 κάμερες

Λ. Αμαλίας – Πανεπιστημίου – Βασ. Σοφίας: 4 κάμερες

Πανεπιστημίου – Αμερικής: 3 κάμερες

Πανεπιστημίου – Πατησίων: 5 κάμερες

Λ. Βασ. Σοφίας – Κωνσταντίνου (Hilton): 8 κάμερες

Λ. Βασ. Σοφίας – Κηφισίας – Αλεξάνδρας: 8 κάμερες

Λ. Κηφισίας – Πανόρμου: 7 κάμερες

Κατεχάκη – Λ. Μεσογείων: 8 κάμερες

Κατεχάκη – Κοκκινοπούλου – Πίνδου: 8 κάμερες

Βόρεια Προάστια

Λ. Κηφισίας – Πεντέλης – Μητροπόλεως (Κηφισιά): 6 κάμερες

Λ. Κηφισίας – Καρέλλα – Ερυθρού Σταυρού: 6 κάμερες

Λ. Μεσογείων – Ηρώων Πολυτεχνείου: 4 κάμερες

Λ. Μεσογείων – Αγ. Ανδρέου – Δήμητρας: 4 κάμερες

Λ. Μαραθώνος – Χρ. Σμύρνης: 2 κάμερες

Λ. Μαραθώνος – Αγ. Χριστοφόρου – Αδαμοπούλου: 4 κάμερες

Λ. Σπάτων – Θεοτοκόπουλου: 3 κάμερες

Νότια Προάστια

Λ. Ποσειδώνος – Ελ. Βενιζέλου – Εθν. Μακαρίου – Θησέως (+2 κάμερες)

Λ. Ποσειδώνος – Αφροδίτης: 4 κάμερες

Λ. Ποσειδώνος – Αλίμου: 8 κάμερες

Λ. Βουλιαγμένης – Δωδεκανήσου: 2 κάμερες

Λ. Βουλιαγμένης – Αλίμου: 3 κάμερες

Λ. Βουλιαγμένης – Αγ. Βασιλείου: 2 κάμερες

Λ. Βουλιαγμένης – Πύρωνος: 3 κάμερες

Λ. Βουλιαγμένης – Καλύμνου – Διγενή: 2 κάμερες

Δυτικά Προάστια

Κηφισού – Δυρραχίου: 6 κάμερες

Κηφισού – Λένορμαν: 6 κάμερες

Κηφισού – Ιερά Οδός: 6 κάμερες

Θηβών – Λ. Αθηνών: 4 κάμερες

Λ. Αθηνών – Παπανδρέου – Κύπρου: 6 κάμερες

Λ. Αθηνών – Ηρακλέους: 6 κάμερες

Λ. ΝΑΤΟ (Ειρήνης) – Τραπεζούντος: 6 κάμερες

ΠΕΟΑΚ – Πάχης – Μίνωα: 4 κάμερες

Πειραιάς

Πειραιώς – Δωδεκανήσου – Γρ. Λαμπράκη: 5 κάμερες

Γούναρη – Ρετσίνα – Αλιπέδου – Μεγ. Ιπποδάμειας: 10 κάμερες

Ηρώων Πολυτεχνείου – 2ας Μεραρχίας: 5 κάμερες

Πειραιώς – Λ. Κηφισού: 5 κάμερες

Πειραιώς – Χαμοστέρνας: 6 κάμερες

Ακτή Κονδύλη – Αιγάλεω: 4 κάμερες

Κάμερες θα εγκατασταθούν επίσης σε Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα, Ηλιούπολη, Νίκαια, Κερατσίνι, Αχαρνές, Πετρούπολη και δεκάδες άλλες περιοχές, δημιουργώντας ένα δίκτυο που καλύπτει όλο το Λεκανοπέδιο.