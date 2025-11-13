Μετά την ψήφιση του νέου κανονιστικού πλαισίου, το σύστημα καμερών για την καταγραφή τροχαίων παραβάσεων μπαίνει σε πλήρη λειτουργία. Όπως ανέφερε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, οι κάμερες δεν μένουν πια ανενεργές λόγω γραφειοκρατίας. Οι παραβάσεις καταγράφονται και οι κλήσεις εκδίδονται άμεσα στους παραβάτες. Το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει τόσο τις κάμερες στις λεωφορειολωρίδες, όσο και στα αστικά λεωφορεία. Μάλιστα, με τα σύγχρονα μέσα γεωεντοπισμού, κάθε περίπτωση ελέγχεται αυτόματα.

«Αφανείς» συσκευές σε κρίσιμες διασταυρώσεις

Παράλληλα, ξεκινούν και οι «αφανείς» κάμερες σε κρίσιμες διασταυρώσεις όπου καταγράφονται πολλές παραβιάσεις του κόκκινου σηματοδότη. Αυτές οι συσκευές, οκτώ σε πρώτη φάση, θα ενεργοποιηθούν άμεσα και θα λειτουργούν πλήρως, εκδίδοντας κανονικές κλήσεις. Δεν πρόκειται για δοκιμαστικό στάδιο, αλλά για κανονική επιβολή του νόμου, σύμφωνα με τον Υπουργό.

Μεγάλος διαγωνισμός για περίπου 2.000 κάμερες σε όλη τη χώρα

Στη συνέχεια ακολουθεί ο μεγάλος διαγωνισμός, που προβλέπει συνολικά περίπου 2.000 κάμερες για όλη τη χώρα. Οι συσκευές αυτές θα έχουν δύο φακούς, ώστε να καταγράφεται και ο οδηγός, αλλά μόνο ο οδηγός, για να αποφεύγεται το φαινόμενο του «μαϊμού» υπεύθυνου όταν πρόκειται να αφαιρεθούν βαθμοί ή δίπλωμα. Το περιβάλλον γύρω από το όχημα δεν θα καταγράφεται, ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα.

Το χρονοδιάγραμμα είναι το εξής

Η Περιφέρεια Αττικής έχει ενημερώσει ότι μέσα στον Δεκέμβριο ξεκινά η τοποθέτηση των δικών της καμερών, οι οποίες επίσης θα συνδεθούν στο ενιαίο λογισμικό. Προς το καλοκαίρι θα αρχίσει η εγκατάσταση και των καμερών της Τροχαίας από τον διαγωνισμό. Επιπλέον, οι κάμερες της Αττικής Οδού θα ενσωματωθούν στο ίδιο σύστημα, ώστε κάθε παράβαση να ακολουθεί αυτόματα τη διαδικασία επιβολής και είσπραξης.

Το μήνυμα του υπουργού ήταν ξεκάθαρο

Το σύστημα μπαίνει σε πλήρη λειτουργία. Οι κάμερες που ήδη υπάρχουν δουλεύουν. Νέες κάμερες έρχονται μέσα στις επόμενες ημέρες. Και μέσα στους επόμενους μήνες ο αριθμός τους θα αυξάνεται σταθερά, με στόχο να δημιουργηθεί ένα συνεκτικό δίκτυο επιτήρησης που θα μειώσει τα τροχαία, θα περιορίσει τις παραβιάσεις και θα βελτιώσει καθοριστικά την οδική ασφάλεια. Η εποχή όπου οι κλήσεις χάνονταν στη γραφειοκρατία τελειώνει. Τώρα οι παραβάσεις θα καταγράφονται, οι κλήσεις θα εκδίδονται και το σύστημα θα λειτουργεί όπως σε κάθε σύγχρονη πόλη.