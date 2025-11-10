Από τον Ιούνιο του 2026 θα ξεκινήσει η εγκατάσταση 1.000 καμερών κυκλοφορίας, με την ευθύνη λειτουργίας τους να ανήκει στο υπουργείο Υποδομών, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του το πρωί της Δευτέρας (10/11) ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

«Είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθηθεί μια διαδικασία για τους διαγωνισμούς με την τοποθέτηση καμερών στους δρόμους», ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3. Όπως ενημέρωσε, του χρόνου τον Ιούνιο θα αρχίσει η εγκατάσταση των 1.000 καμερών, οι οποίες θα λειτουργούν με ευθύνη του υπουργείου Υποδομών. «Μέσα από αυτές θα λειτουργεί και η ΕΛΑΣ, η οποία θα επιβάλλει τα πρόστιμα ηλεκτρονικά», δήλωσε.

«Οι κάμερες της Περιφέρειας Αττικής ήταν να τοποθετηθούν τώρα, αλλά αντιλαμβάνομαι υπάρχουν κάποια προβλήματα που δεν γνωρίζω ακριβώς», συμπλήρωσε ο υπουργός υπογραμμίζοντας πως σε λίγες μέρες το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα φέρει ένα νομοσχέδιο για την τοποθέτηση body καμερών πάνω στους αστυνομικούς.

Ερωτηθείς για τυχόν καθυστερήσεις εκ μέρους της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε:

«Υπάρχει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Οι ρυθμοί πολλών αρχών και πολλών υπηρεσιών είναι πάρα πολύ αργοί και ορισμένες φορές αντιδρώ κι εγώ επειδή υπάρχει μια χαλαρότητα συνολικότερη στα πράγματα, η οποία είναι εξοργιστική. Έχει σημασία να δούμε πώς μπορεί το Δημόσιο να λειτουργεί πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά».

Στελέχη της Περιφέρειας Αττικής τόνιζαν στα «ΝΕΑ» πως η διαδικασία θα καθυστερήσει, ωστόσο το έργο με τις 388 κάμερες σε κρίσιμα σημεία του Λεκανοπεδίου θα υλοποιηθεί. Προς το παρόν δεν τίθεται θέμα νέας διαγωνιστικής διαδικασίας, παρά μόνο συμμόρφωση της εταιρείας με τα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα.

Υπενθυμίζεται πως οι κάμερες της Περιφέρειας Αττικής θα τοποθετηθούν στα φανάρια και θα λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου – καθώς έχουν τη δυνατότητα λήψης φωτογραφιών και βίντεο ακόμη και υπό χαμηλές συνθήκες φωτισμού. Μάλιστα, όπως έχει προβλεφθεί, προκειμένου να τηρηθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων, θα καταγράφεται μονάχα το πίσω μέρος του οχήματος, ώστε να μη διακρίνονται οι επιβαίνοντες.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτές οι 388 κάμερες θα είναι οι πρώτες από τις συνολικά 2.888 κάμερες που θα τοποθετηθούν σταδιακά στο οδικό δίκτυο όχι μόνο της Αττικής αλλά και της υπόλοιπης χώρας, όπως, άλλωστε, προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «Ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και λοιπές διατάξεις», η δημόσια διαβούλευση του οποίου ολοκληρώθηκε χθες.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, ο «ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ.» (Οδική Υπηρεσία Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας) θα… κόβει κλήσεις σε οδηγούς που παραβιάζουν τον ΚΟΚ και θα τις στέλνει απευθείας στο κινητό τους τηλέφωνο με SMS ή μέσω της προσωπικής τους «θυρίδας» στο Gov.gr. Το υλικό από τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης θα αποστέλλεται αυτομάτως, χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση, σε κεντρικό server διαχείρισης παραβάσεων. Διευκρινίζεται πως αποκλειστική πρόσβαση θα έχει μόνο η Ελληνική Αστυνομία, επιβάλλοντας τις προβλεπόμενες ποινές στους παραβάτες, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο ΚΟΚ.