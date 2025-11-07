Εδώ οι κάμερες, εκεί οι κάμερες, πού είναι τελικά οι 388 κάμερες; Η εγκατάσταση των πρώτων αυτών καμερών νέας γενιάς σε 41 οδικούς κόμβους της πρωτεύουσας από την Περιφέρεια Αττικής φαίνεται πως θα καθυστερήσει κι άλλο, με κάποιους να τοποθετούν χρονικά την υλοποίηση του έργου στις αρχές του 2026.

Από τον περασμένο Ιούλιο θα έπρεπε να βρίσκονται στη… θέση τους οι πρώτες κάμερες ελέγχου παραβίασης ερυθρού σηματοδότη, όπως άλλωστε όριζε και η σύμβαση που είχε υπογράψει έναν χρόνο πριν, στις 11 Νοεμβρίου του 2024, ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς με την ανάδοχο εταιρεία. Τότε, μάλιστα, είχε αποφασιστεί η τοποθέτηση των καμερών να γίνει, κατόπιν υπόδειξης των αρμόδιων υπηρεσιών της Τροχαίας Αττικής, σε καίρια σημεία του Λεκανοπεδίου όπου έχουν καταγραφεί στο παρελθόν τα περισσότερα σοβαρά ατυχήματα. Ετσι, ενδεικτικά, συσκευές παρακολούθησης θα τοποθετούνταν στις διασταυρώσεις των λεωφόρων Συγγρού, Βουλιαγμένης, Κατεχάκη, Μεσογείων, Κηφισίας, Πειραιώς, και Βασιλίσσης Αμαλίας. Η σύμβαση ανήλθε σε 17.567.000 ευρώ, ποσό που θα κάλυπταν πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οπως όλα δείχνουν, το έργο της εγκατάστασης των συσκευών παρακολούθησης δεν έχει προχωρήσει εξαιτίας προβλημάτων με την ανάδοχο εταιρεία. Αυτή η καθυστέρηση είναι και ο λόγος που επεβλήθη στην εταιρεία πρόστιμο περίπου 90.000 ευρώ. Το θέμα έφτασε στο Περιφερειακό Συμβούλιο στα τέλη Οκτωβρίου, όπου επισημάνθηκε πως ο ανάδοχος θα έπρεπε να έχει παραδώσει 90 κάμερες εντός της 1ης τμηματικής προθεσμίας (που έληξε στις 11 Μαρτίου), 140 κάμερες εντός της 2ης τμηματικής προθεσμίας (που έληξε στις 11 Ιουλίου) και 158 κάμερες εντός της 3ης τμηματικής προθεσμίας. Από την πλευρά του ο ανάδοχος επικαλείται καθυστερήσεις από άλλες υπηρεσίες όσον αφορά την έκδοση των κατά νόμο απαιτούμενων αδειών. Πάντως, με απόφαση του Συμβουλίου δίνεται παράταση στην ανάδοχο εταιρεία μέχρι τις 11 Νοεμβρίου, προκειμένου να παραδώσει τον εξοπλισμό που μέχρι σήμερα δεν έχει εγκαταστήσει.

Καθυστερήσεις

Στελέχη της Περιφέρειας Αττικής τόνιζαν στα «ΝΕΑ» πως η διαδικασία θα καθυστερήσει, ωστόσο το έργο με τις 388 κάμερες σε κρίσιμα σημεία του Λεκανοπεδίου θα υλοποιηθεί. Προς το παρόν δεν τίθεται θέμα νέας διαγωνιστικής διαδικασίας, παρά μόνο συμμόρφωση της εταιρείας με τα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα.

Υπενθυμίζεται πως οι κάμερες της Περιφέρειας Αττικής θα τοποθετηθούν στα φανάρια και θα λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου – καθώς έχουν τη δυνατότητα λήψης φωτογραφιών και βίντεο ακόμη και υπό χαμηλές συνθήκες φωτισμού. Μάλιστα, όπως έχει προβλεφθεί, προκειμένου να τηρηθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων, θα καταγράφεται μονάχα το πίσω μέρος του οχήματος, ώστε να μη διακρίνονται οι επιβαίνοντες.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτές οι 388 κάμερες θα είναι οι πρώτες από τις συνολικά 2.888 κάμερες που θα τοποθετηθούν σταδιακά στο οδικό δίκτυο όχι μόνο της Αττικής αλλά και της υπόλοιπης χώρας, όπως, άλλωστε, προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «Ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και λοιπές διατάξεις», η δημόσια διαβούλευση του οποίου ολοκληρώθηκε χθες.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, ο «ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ.» (Οδική Υπηρεσία Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας) θα… κόβει κλήσεις σε οδηγούς που παραβιάζουν τον ΚΟΚ και θα τις στέλνει απευθείας στο κινητό τους τηλέφωνο με SMS ή μέσω της προσωπικής τους «θυρίδας» στο Gov.gr. Το υλικό από τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης θα αποστέλλεται αυτομάτως, χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση, σε κεντρικό server διαχείρισης παραβάσεων. Διευκρινίζεται πως αποκλειστική πρόσβαση θα έχει μόνο η Ελληνική Αστυνομία, επιβάλλοντας τις προβλεπόμενες ποινές στους παραβάτες, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο ΚΟΚ.