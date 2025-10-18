Παρά την αυστηροποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (KOK), η συμπεριφορά αρκετών οδηγών παραμένει ανεύθυνη και άκρως επικίνδυνη, ενώ την ίδια ώρα οι πολυδιαφημισμένες κάμερες που θα τοποθετούνταν σε αρκετά σημεία της Αθήνας και θα κατέγραφαν παραβιάσεις, προς το παρόν παραμένουν άφαντες και όσες υπάρχουν από το 2004, αφορούν αποκλειστικά την εποπτεία της κυκλοφορίας.

Μιλώντας στο MEGA ο σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας, Κίμωνας Λογοθέτης, τόνισε ότιο «έπρεπε να έχει ξεκινήσει η τοποθέτηση τους τον Φεβρουάριο του ’25, αλλά μέχρι και σήμερα καμία κάμερα δεν έχει τοποθετηθεί». Στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου, έχουν τοποθετηθεί πιλοτικά από το 2021 οι δύο πρώτες κάμερες, που σύμφωνα με τα στοιχεία, καταγράφουν περίπου 16 παραβάσεις την ώρα.

Τι ισχύει όμως με τις συγκεκριμένες κάμερες 4 χρόνια μετά; «Καταγράφουν τις παραβάσεις, δεν έχει γίνει όμως η διασύνδεση με την Ελληνική Αστυνομία, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί το ενιαίο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης παραβάσεων. Ακόμη, οι κλήσεις φθάνουν στην Περιφέρεια Αττικής, αλλά οι κλήσεις αυτές δεν φθάνουν ποτέ στους παραβάτες οδηγούς», προσθέτει ο κ. Λογοθέτης.

Μέσα στο 2026 έχει σχεδιαστεί να τοποθετηθούν 2.000 σταθερές και 500 κινητές κάμερες καταγραφής παραβάσεων. Πρώτα όμως πρέπει να γίνει η δημοπρασία και να ψηφιστεί το σχετικό νομοσχέδιο.