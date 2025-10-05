Στο μάτι των νέων έξυπνων καμερών θα βρίσκονται πλέον οι παραβάτες του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Θα ξεπεράσουν τις 500

Οι πρώτες 41 κάμερες βρίσκονται ήδη σε 17 δήμους του Λεκανοπεδίου, ενώ μέχρι το 2026 σχεδιάζεται να ξεπεράσουν τις 500.

Θα τοποθετηθούν σε κομβικά σημεία αυξημένης κυκλοφορίας και σε επικίνδυνες διασταυρώσεις.

Οι νέες συσκευές θα εντοπίζουν αυτόματα παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη, υπέρβαση ορίου ταχύτητας, χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση ζώνης και κράνους.

Θα καταγράφουν επί 24ώρες αυτόματα κάθε παράβαση.

Οι φωτογραφίες ή το βίντεο θα στέλνονται ηλεκτρονικά στο Κέντρο Διαχείρισης, όπου μετά από έλεγχο, θα επιβεβαιώνεται η παράβαση.

Το ραβασάκι θα στέλνεται στον παραβάτη οδηγό είτε ταχυδρομικά είτε μέσω gov.gr.

Οι κάμερες θα βλέπουν τα πάντα με ακρίβεια και οι οδηγοί θα πρέπει πλέον να είναι πολύ προσεκτικοί, καθώς όλες τους οι κινήσεις θα καταγράφονται και δεν θα μπορούν να αμφισβητηθούν.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος δεν ήταν ο οδηγός, θα μπορεί να δηλώσει ηλεκτρονικά το πρόσωπο που βρισκόταν πίσω από το τιμόνι, ώστε να μεταφερθεί το πρόστιμο στον πραγματικό παραβάτη.