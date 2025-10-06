Κάμερες έχουν εγκατασταθεί σε 17 δήμους, σε σημεία με αυξημένη κυκλοφορία και διασταυρώσεις με υψηλό δείκτη επικινδυνότητας, με σκοπό την παρακολούθηση σοβαρών παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι νέες συσκευές λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου και καταγράφουν αυτόματα παραβάσεις όπως:παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, μη χρήση προστατευτικού κράνους.

Το υλικό αποστέλλεται στο Κέντρο Διαχείρισης για επιβεβαίωση της παράβασης. Τα πρόστιμα αποστέλλονται είτε ταχυδρομικά είτε μέσω της πλατφόρμας gov.gr.

Αν ο ιδιοκτήτης του οχήματος δεν ήταν ο οδηγός κατά τη στιγμή της παράβασης, έχει τη δυνατότητα να δηλώσει ποιο άτομο οδηγούσε, ώστε το πρόστιμο να καταλογιστεί στον πραγματικό παραβάτη.

Σημεία τοποθέτησης έξυπνων καμερών στην Αττική

Κέντρο Αθήνας:

Λ. Συγγρού – Αθ. Διάκου (6 κάμερες)

Λ. Αμαλίας – Βασ. Όλγας (8 κάμερες)

Λ. Αμαλίας – Πανεπιστημίου – Βασ. Σοφίας (4 κάμερες)

Πανεπιστημίου – Αμερικής (3 κάμερες)

Πανεπιστημίου – Πατησίων (5 κάμερες)

Λ. Βασ. Σοφίας – Κωνσταντίνου («Hilton») (8 κάμερες)

Λ. Βασ. Σοφίας – Κηφισίας – Αλεξάνδρας (8 κάμερες)

Λ. Κηφισίας – Πανόρμου (7 κάμερες)

Κατεχάκη – Λ. Μεσογείων (8 κάμερες)

Κατεχάκη – Κοκκινοπούλου – Πίνδου (8 κάμερες)

Βόρεια προάστια:

Λ. Κηφισίας – Πεντέλης – Μητροπόλεως (6 κάμερες)

Λ. Κηφισίας – Καρέλλα – Ερυθρού Σταυρού (6 κάμερες)

Λ. Μεσογείων – Ηρώων Πολυτεχνείου (4 κάμερες)

Λ. Μεσογείων – Αγ. Ανδρέου – Δήμητρας (4 κάμερες)

Λ. Μαραθώνος – Χρ. Σμύρνης (2 κάμερες)

Λ. Μαραθώνος – Αγ. Χριστοφόρου – Αδαμοπούλου (4 κάμερες)

Λ. Σπάτων – Θεοτοκόπουλου (3 κάμερες)

Νότια προάστια:

Λ. Ποσειδώνος – Ελ. Βενιζέλου – Εθν. Μακαρίου – Θησέως (2 κάμερες)

Λ. Ποσειδώνος – Αφροδίτης (4 κάμερες)

Λ. Ποσειδώνος – Αλίμου (8 κάμερες)

Λ. Βουλιαγμένης – Δωδεκανήσου (2 κάμερες)

Λ. Βουλιαγμένης – Αλίμου (3 κάμερες)

Λ. Βουλιαγμένης – Αγ. Βασιλείου (2 κάμερες)

Λ. Βουλιαγμένης – Πύρωνος (3 κάμερες)

Λ. Βουλιαγμένης – Καλύμνου – Διγενή (2 κάμερες)

Δυτικά προάστια:

Κηφισού – Δυρραχίου (6 κάμερες)

Κηφισού – Λένορμαν (6 κάμερες)

Κηφισού – Ιερά Οδός (6 κάμερες)

Θηβών – Λ. Αθηνών (4 κάμερες)

Λ. Αθηνών – Παπανδρέου – Κύπρου (6 κάμερες)

Λ. Αθηνών – Ηρακλέους (6 κάμερες)

Λ. ΝΑΤΟ (Ειρήνης) – Τραπεζούντος (6 κάμερες)

ΠΕΟΑΚ – Πάχης – Μίνωα (4 κάμερες)

Πειραιάς:

Πειραιώς – Δωδεκανήσου – Γρ. Λαμπράκη (5 κάμερες)

Γούναρη – Ρετσίνα – Αλιπέδου – Μεγ. Ιπποδάμειας (10 κάμερες)

Ηρώων Πολυτεχνείου – 2ας Μεραρχίας (5 κάμερες)

Πειραιώς – Λ. Κηφισού (5 κάμερες)

Πειραιώς – Χαμοστέρνας (6 κάμερες)

Ακτή Κονδύλη – Αιγάλεω (4 κάμερες)

Άλλοι Δήμοι:

Νέα Σμύρνη

Καλλιθέα

Ηλιούπολη

Νίκαια

Κερατσίνι

Αχαρνές

Πετρούπολη