Έρχεται ο «ΟΔΥΣΕΑΣ» με χιλιάδες κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης, που θα «κόβουν» κλήσεις σε οδηγούς που παραβιάζουν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και θα τις στέλνουν απευθείας στο κινητό τους τηλέφωνο με SMS ή μέσω της προσωπικής τους «θυρίδας» στο Gov.gr.

Πρόκειται για την Οδική Υπηρεσία Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας (ΟΔΥΣΕΑΣ), η οποία θα αναλάβει την εγκατάσταση των καμερών στους οδικούς άξονες της Αττικής και της υπόλοιπης χώρας, με τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας. Επίσης, θα αναλάβει και την οικονομική διαχείριση των προστίμων που θα επιβάλλονται αυτόματα στους παραβάτες οδηγούς.

Αυτό προβλέπει σχέδιο νόμου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «Ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και λοιπές διατάξεις», που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και τις 6 Νοεμβρίου 2025. Στόχος του νομοσχεδίου είναι η θεσμοθέτηση του ενιαίου εθνικού πληροφοριακού συστήματος για την επιτάχυνση της διαδικασίας εντοπισμού των παραβάσεων του ΚΟΚ, μέσω των πρώτων 2.888 καμερών, που θα τοποθετηθούν σταδιακά στο οδικό δίκτυο.

Για την εγκατάσταση, τη μετακίνηση και τη λειτουργία των καμερών θα εκδίδεται απόφαση της ΟΔΥΣΕΑΣ, ενώ θα ορίζονται το σημείο ή τα σημεία που μπορεί να τοποθετηθούν, προκειμένου να καταγράφουν τις τροχαίες παραβάσεις. Οι σταθερές κάμερες θα τοποθετούνται σε μόνιμες και σταθερές βάσεις, καταλλήλου για κάθε περίπτωση ύψους, ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα εύκολης μεταφοράς τους από μια βάση σε άλλη.

Η προμήθεια, η εγκατάσταση και η μετακίνηση των συστημάτων θα γίνονται με ευθύνη και μέριμνα του ιδιώτη αναδόχου που θα αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση των καμερών για 10 χρόνια.

Έρχονται κάμερες και για drones!

Με το ίδιο νομοσχέδιο τροποποιείται και το άρθρο 14 του νόμου 3917/2011, με στόχο την επέκταση της χρήσης σύγχρονων καμερών (για λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας) σε δημόσιους χώρους. Συγκεκριμένα, η χρήση καμερών παρακολούθησης επεκτείνεται πλέον και για εγκλήματα όπως: Η παράνομη διακίνηση όπλων και εκρηκτικών, η διακίνηση μεταναστών από και προς τη χώρα, η παράνομη είσοδος-έξοδος από τη χώρα, η λαθρεμπορία (γενικώς), τα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα, τα εγκλήματα κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών, όπως και τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, «όταν με βάση πραγματικά στοιχεία, συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις ότι τελέστηκαν ή πρόκειται να τελεσθούν τέτοιες πράξεις».

Επιπλέον, θα επιτρέπεται η χρήση καμερών για:

Την επιτήρηση των συνόρων της χώρας και των χώρων εγγύς αυτών.

Τη διαχείριση κρίσιμων περιστατικών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που οφείλονται σε φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπογενείς απειλές και καταστροφές.

Την αποτροπή και καταστολή απειλών κατά της δημόσιας ασφάλειας από συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (Drones).

Σημειώνεται, ότι το άρθρο 14 του νόμου 3917/2011 προβλέπει ήδη τη λειτουργία καμερών καταγραφής σε δημόσιους χώρους για:

Τη διαφύλαξη της εθνικής άμυνας, την προστασία του πολιτεύματος και την αποτροπή εγκλημάτων προδοσίας της χώρας

Την αποτροπή και καταστολή εγκλημάτων που συνιστούν επιβουλή της δημόσιας τάξης

Την αποτροπή και καταστολή εγκλημάτων βίας, εμπορίας ναρκωτικών

Τη διαχείριση της κυκλοφορίας

Οι κάμερες του ΚΟΚ

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το νέο σύστημα ελέγχου και διαχείρισης των τροχαίων παραβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία σταθερών ή φορητών καμερών σε προεπιλεγμένα σημεία του οδικού δικτύου και σε χώρους δημόσιας κυκλοφορίας, αποκλειστικά για την ηλεκτρονική καταγραφή παραβάσεων.

Οι κάμερες θα διαθέτουν ενσωματωμένες λειτουργίες AI για την αυτόματη ανάλυση εικόνων και τον εντοπισμό παραβάσεων του ΚΟΚ, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, ενώ κάθε καταγεγραμμένο περιστατικό θα ελέγχεται τελικά από χειριστή για επιβεβαίωση της εγκυρότητας.

Οι 8 παραβάσεις που θα καταγράφουν οι κάμερες

Η καταγραφή παραβάσεων μέσω του συστήματος των καμερών θα θεωρείται «επ’ αυτοφώρω» και θα αφορά συγκεκριμένα εφτά παραβάσεις, όπως:

Υπέρβαση του ανώτατου ορίου ταχύτητας

Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

Παράνομη στάση και στάθμευση

Χρήση κινητού τηλεφώνου εν κινήσει

Μη χρήση ζώνης ή προστατευτικού κράνους

Παράνομη κυκλοφορία σε λεωφορειολωρίδες

Κίνηση σε Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης

Παραποίηση ή απόκρυψη πινακίδων κυκλοφορίας

Επιπλέον, θεσμοθετούνται:

Το Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα (ΕΗΣ),το οποίο θα αναπτυχθεί και θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Θα είναι διαλειτουργικό με οπτικούς αισθητήρες (κάμερες) που θα ελέγχουν και θα αποτρέπουν τροχαίες παραβάσεις, ενώ θα επεξεργάζεται και θα αναλύει τα δεδομένα που θα συλλέγονται από όλη τη χώρα. Οι διαδικασίες ελέγχου, έκδοσης και διαχείρισης των Πράξεων Βεβαίωσης Παραβάσεων (ΠΒΠ), θα πραγματοποιούνται ψηφιακά, με τα δεδομένα να αποστέλλονται ανωνυμοποιημένα στο σύστημα και να περιλαμβάνουν εικόνες, βίντεο και γεωγραφικά ή χρονικά μεταδεδομένα. Η επίδοση των ΠΒΠ θα γίνεται μέσω της θυρίδας του πολίτη στο gov.gr, ενώ ηλεκτρονική θα είναι και η υποβολή των ενστάσεων από πλευράς πολιτών, που θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Τροχαίας μέσω τηλεδιάσκεψης.

Το ΕΗΣ θα συνδέεται με υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, όπως το Μητρώο Οχημάτων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ, το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Επίσης, θα καταχωρεί τους πόντους ποινής στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (ΣΕΣΟ), το αποκαλούμενο και point system.

Η σύσταση Εθνικού Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας, το οποίο θα υπάγεται διοικητικά στην ΟΔΥΣΕΑΣ.

Οι ταυτότητες

Με το ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι μόνο ψηφιακό αντίγραφο ταυτότητας και όχι τις κλασικές φωτοτυπίες θα μπορούν να υποβάλλουν στο εξής οι πολίτες για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών τους σε φορείς του ιδιωτικού τομέα.

Το ψηφιακό αντίγραφο ταυτότητας, σύμφωνα με νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα υποβάλλεται μόνο σε εκείνους τους φορείς του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι βάσει νόμου «υποχρεούνται να τηρούν φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών».

Το ψηφιακό αντίγραφο δελτίου ταυτότητας θα δημιουργείται σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία θα είναι προσβάσιμη μόνο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.).

Συγκεκριμένα, η είσοδος στην εφαρμογή θα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του ιδιωτικού φορέα που θα χειρίζεται την υπόθεση του φυσικού προσώπου. Ο υπάλληλος θα έχει πρόσβαση στην ταυτότητα του πολίτη, μόνο κατόπιν δικής του αυθεντικοποίησης με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ).