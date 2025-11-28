Η Μεσσηνία γίνεται ο πρώτος νομός της Ελλάδας όπου όλοι οι δήμοι θα καλύπτονται από σύστημα καμερών σε δημόσιους χώρους, οι οποίες θα παρακολουθούνται από ένα ενιαίο και αναβαθμισμένο Κέντρο Επιχειρήσεων. Η εξέλιξη αυτή ανακοινώθηκε στην Καλαμάτα, όπου ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υπέγραψε Μνημόνια Συνεργασίας με τους δημάρχους Τριφυλίας, Πύλου-Νέστορος, Οιχαλίας και Δυτικής Μάνης, παρουσία του υφυπουργού Ιωάννη Δ. Λαμπρόπουλου και του Γενικού Συντονιστή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, αντιστράτηγου Παναγιώτη Πούπουζα.

Τα Μνημόνια Συνεργασίας προβλέπουν την εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων επιτήρησης με λήψη ή καταγραφή ήχου και εικόνας σε δημόσιους χώρους, ενώ καθορίζουν και τις βάσεις συνεργασίας της Ελληνικής Αστυνομίας με τις Δημοτικές Αρχές για την ενίσχυση της ασφάλειας.

Η εγκατάσταση των καμερών και το νέο Κέντρο Επιχειρήσεων

Σύμφωνα με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, έχουν ήδη συνταχθεί οι απαραίτητες Εκθέσεις Αναγκαιότητας για την εγκατάσταση του συστήματος. Έχουν εντοπιστεί 359 σημεία ενδιαφέροντος για την τοποθέτηση καμερών, τα οποία έχουν χαρτογραφηθεί σε GIS/KML χάρτες με συνοδευτικούς πίνακες.

Μέχρι στιγμής, στην Καλαμάτα λειτουργούν επτά κάμερες, ενώ στον Δήμο Μεσσήνης πρόκειται να εγκατασταθούν τουλάχιστον τέσσερις. Η λειτουργία παρακολούθησης και αποθήκευσης των δεδομένων μεταφέρεται από το Δημαρχείο Καλαμάτας στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας. Οι εργασίες, που ξεκίνησαν στις 19 Νοεμβρίου 2025, αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου.

Ο αριθμός των καμερών στους υπόλοιπους δήμους θα καθοριστεί αργότερα, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών εγκρίσεων και ενεργειών.

Κοινές δράσεις και στόχοι των Μνημονίων

Τα Μνημόνια Συνεργασίας περιλαμβάνουν δράσεις όπως ορισμό σημείων επαφής μεταξύ των υπηρεσιών, κοινό σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων, συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας στις επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης για θέματα κοινωνικής αστυνόμευσης.

Στόχος των συμφωνιών είναι η ενίσχυση της ασφάλειας των δημοτών και των επισκεπτών, η αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας, η προστασία των δημόσιων υποδομών και η υποστήριξη κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Δηλώσεις Χρυσοχοΐδη και Λαμπρόπουλου

Ο κ. Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «εξαιρετικά σημαντική», σημειώνοντας ότι η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και αποδεικνύει έμπρακτα τη βούληση της Πολιτείας να σταθεί δίπλα στους πολίτες. Τόνισε επίσης πως «ο νόμος είναι παντού και εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο, με ισότητα, ισονομία και κράτος δικαίου».

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ιωάννης Δ. Λαμπρόπουλος υπογράμμισε ότι η συνεργασία του κράτους με τις τοπικές αρχές θα ενισχύσει σημαντικά την πρόληψη και θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για την εγκληματικότητα, καθώς «ο εγκληματίας, όταν γνωρίζει ότι υπάρχουν κάμερες παντού, δεν θα τολμήσει να δράσει».

Απολογισμός αστυνομικού έργου και τοπικές αντιδράσεις

Ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας, Αθανάσιος Χριστόπουλος, παρουσίασε τον απολογισμό του αστυνομικού έργου για το τελευταίο δεκάμηνο, επισημαίνοντας τη μείωση της μικροπαραβατικότητας, των κλοπών και των τροχαίων ατυχημάτων — με τα θανατηφόρα να έχουν μειωθεί πάνω από 50%.

Οι δήμαρχοι Καλαμάτας και Μεσσήνης, Αθανάσιος Βασιλόπουλος και Γιώργος Αθανασόπουλος, αναφέρθηκαν στην αποτελεσματικότητα των Ομάδων Πρόληψης και Διαμεσολάβησης και στη σημασία του νέου Επιχειρησιακού Κέντρου. Οι δήμαρχοι Τριφυλίας, Πύλου-Νέστορος, Οιχαλίας και Δυτικής Μάνης τόνισαν ότι με την υπογραφή των Μνημονίων η Μεσσηνία γίνεται ο πρώτος νομός με πλήρη κάλυψη επιτήρησης, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

Κλείνοντας τη συνάντηση, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη υπογράμμισε πως «η ασφάλεια είναι κοινή υπόθεση Πολιτείας και κοινωνίας» και πως η συνεργασία όλων των φορέων αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία αυτής της πολιτικής.