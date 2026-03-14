Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ», αναφερόμενη στην αποκάλυψη ότι είχε δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση όταν ήταν παιδί από φίλο του πατέρα της. Παράλληλα, σχολίασε τη στάση της απέναντι στη δημοσιότητα και τις δηλώσεις της για τα παιδιά που μεγαλώνουν με επώνυμους γονείς.

«Σίγουρα είναι σημαντικό όταν βιώνεις κάτι, ειδικά άμα είσαι παιδί, να πρέπει να το λες γιατί μπορεί να σου μείνουν τραύματα. Αυτό μόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ακόμη πως «είναι λίγο η τρέλα της εποχής, να είμαστε political correct, να υπερασπιζόμαστε πράγματα για τους άλλους, να βγαίνουμε και καλά να διαδηλώνουμε, να κάνουμε και στην ουσία να μην είμαστε αληθινοί και αυθεντικοί». Όπως είπε, θεωρεί ότι πολλοί άνθρωποι κρίνουν τους άλλους χωρίς να κοιτούν τι χρειάζεται να βελτιώσουν οι ίδιοι.

Αναφερόμενη στη δήλωσή της για τα παιδιά διάσημων γονέων, η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου εξήγησε: «Παρεξηγούμαστε με την έννοια, αυτό είπα, είμαστε σε αυτό το χώρο από μηδέν χρονών. Έχεις μάθει ότι πάντα υπάρχει μια κάμερα, ένας δημοσιογράφος, ένας παπαράτσι, οτιδήποτε και υπάρχουν κάποιες κινήσεις ή κάποια πράγματα που θα αποτυπωθούν στα media, τα οποία δεν είναι πραγματικές. Οπότε βγαίνει ένα παρεξηγημένο άτομο».

Όπως τόνισε, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της δίνουν τη δυνατότητα να εκφράζεται χωρίς παρεμβάσεις: «Γι’ αυτό μ’ αρέσουν πολύ τα social, γιατί βγαίνω και λέω την αλήθεια μου και δεν υπάρχει φίλτρο, δεν υπάρχει κάποιος να με ρωτήσει κάτι, δεν υπάρχει να αλλάξει κάτι». Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι ακόμη και εκεί, «όταν ανεβάσω κάτι, θα το πάρει κάποιο site, κάποιο αυτό και θα δείξει ένα απόσπασμα, όχι την ουσία, αλλά αυτό που είναι πιο κίτρινο για αυτούς. Ναι. Αλλά πάλι αυτό είναι μες στο μέρος του παιχνιδιού. Το ξέρεις».