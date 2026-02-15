Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» του Alpha το μεσημέρι της Κυριακής (15/2), αναφερόμενη με συγκίνηση στη μητέρα της, Ζωή Λάσκαρη, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 2017.

Η κόρη της ηθοποιού περιέγραψε πώς η αείμνηστη Λάσκαρη κατάφερνε να ισορροπεί ανάμεσα στη δημόσια εικόνα και την προσωπική της ζωή. Όπως είπε «η μητέρα μου ήταν και είναι ένας άνθρωπος κατ’ αρχάς με ψυχή και καθαρότητα. Έλεγε την αλήθεια της, ήταν πολύ τσαμπουκάς, ήταν ευγενική και είχε τρόπους. Είχε παιδεία, διάβαζε φιλοσοφία και φιλολογία, λογοτεχνία».

Στη συνέχεια, η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου αποκάλυψε τη σημαντική συμβουλή που της είχε δώσει η μητέρα της όσο ήταν εν ζωή. «Ήταν πάρα πολύ μπροστά από την εποχή της. Πιο πολύ από οποιαδήποτε άλλη γυναίκα έχω γνωρίσει. Δεν ακολουθούσε κάτι που ήταν μόδα ή επειδή έτσι έπρεπε ή της το έθετε η κοινωνία. Και πάντα αυτό μου έλεγε, “θα κάνεις πάντα αυτό που θες και νιώθεις χωρίς να ενοχλείς κάποιον. Δεν θα κάνεις αυτό που θέλουν οι περισσότεροι”. Γιατί συνήθως οι περισσότεροι δεν σκέφτονται, πάνε με ένα τσούρμο ο κόσμος».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε με αγάπη στην προσωπικότητα της Ζωής Λάσκαρη, λέγοντας: «Ήταν ένα αέρινο πλάσμα, δεν προσποιούταν ούτε το έπαιζε κάτι άλλο από αυτό που ήταν. Και στο σπίτι ήταν περιποιημένη αλλά όχι στημένη. Σταρ γεννιέσαι, δεν γίνεσαι και δεν είναι όλοι σταρ επειδή είναι καλλιτέχνες».