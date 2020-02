View this post on Instagram

Ταμπού είναι να μην μιλάς! Εμείς πάντως μιλήσαμε για πολλά «ταμπού». Η πιο ωραία «εξάρτηση» είναι η κίνηση. Λέμε ναι στην φύση, στην χαρά, στην κίνηση, στην δημιουργία, στην έκφραση, στην ποιοτική τροφή, στις ενδιαφέρον συζητήσεις, στα όνειρα που πραγματοποιουνται, στη δράση, στην Ζωή, στη διασκέδαση με θετικούς ανθρώπους και στην συναναστροφή μας με θαυμάσιους ανθρώπους. Και λέμε ΝΑΙ στο να μην μασάμε. Και λέμε ΝΑΙ στο να αδιαφορούμε πλήρως για ανθρώπους και καταστάσεις που δεν μας πάνε!!! Χρόνος της ζωής μας πολύ πολύτιμος για να σπαταλιέται. Μοιρασμένος σωστά δίνει ζωντάνια και βάζει όρια εκεί που πρέπει. Την επόμενη βδομάδα με την @stefivas στο podcast. #katharizoi #exartisi #taboo #zoi #xara #adraxetinmera #somapnevmashow