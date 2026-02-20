Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου, φέρνοντας στο φως μια σκοτεινή εμπειρία από τα παιδικά της χρόνια. Μιλώντας στην εκπομπή Status, η κόρη του Αλέξανδρου Λυκουρέζου και της Ζωής Λάσκαρη αποκάλυψε πως υπήρξε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από στενό συνεργάτη του πατέρα της, ο οποίος εκμεταλλευόταν την πρόσβαση στο σπίτι τους για να την παρενοχλεί όσο εκείνη ήταν ακόμη μαθήτρια του δημοτικού.

Ειδικότερα, η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως: «Βίωσα περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης, σε πολύ νεαρή ηλικία, από συνεργάτη του πατέρα μου στο γραφείο. Αυτός έμπαινε στο σπίτι, είχε θράσος δηλαδή, εγώ ήμουν πολύ μικρή, πήγαινα στο δημοτικό, ερχόταν στο δωμάτιο μου και τριβόταν πάνω μου. Χωρίς να γίνει τίποτα περισσότερο. Είχε όμως αυτή τη δυναμική πάνω μου, ενώ εγώ ήμουν μικρό κοριτσάκι και ντρεπόμουν να το πω μετά στους γονείς μου», είπε αρχικά.

«Επειδή ήμουν γενικά πολύ ατίθαση, ντρεπόμουν να το πω στους γονείς μου, γιατί δεν θα με πίστευαν. Αυτός ο άνθρωπος συνέχισε να εργάζεται για τον πατέρα μου πολλά χρόνια, δεν το ‘πα ποτέ και εγώ ντρεπόμουν μια ζωή γιατί τον έβλεπα συνέχεια στο γραφείο. Αυτό το βίωνα για πολλά χρόνια», εξομολογήθηκε ακόμα.

Παράλληλα, η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου είπε και άλλες λεπτομέρειες για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, υπογραμμίζοντας: «Ερχόταν καθημερινά στο σπίτι μας και πάντα δεν μ’ άρεσε όλο αυτό. Δεν ξέρω αν το ‘χει κάνει σε άλλα κορίτσια, γενικά όμως είχε πολύ έντονη παρουσία και προς τον πατέρα μου. Τον πίεζε να βάλει το παιδί του σε δουλειά, παρόλο που εκείνο ήταν ατάλαντο, γενικότερα ήταν πολύ πιεστικός και ευτυχώς αποχώρησε πολλά χρόνια πριν κλείσει το γραφείo», συμπλήρωσε, ακόμα, η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη.