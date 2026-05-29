Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του NATO, ανακοίνωσε ότι ρωσικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εφόρμησης έπληξε πολυκατοικία στη ρουμανική επικράτεια, προκαλώντας δύο ελαφρούς τραυματισμούς. Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στον Δούναβη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, «τη νύχτα της 28ης προς 29η Μαΐου, η Ρωσική Ομοσπονδία ξανάρχισε τις επιθέσεις της με drones εναντίον πολιτικών στόχων και υποδομών στην Ουκρανία, κοντά στα ποτάμια σύνορα με τη Ρουμανία. Ένα από τα drones αυτά διείσδυσε στον ρουμανικό εναέριο χώρο, παρακολουθήθηκε από ραντάρ ως το νότιο τμήμα της πόλης Γκαλάτσι, κατόπιν συνετρίβη στην οροφή πολυκατοικίας, προκαλώντας πυρκαγιά κατά την πρόσκρουση».

Παρεισφρήσεις μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στη Ρουμανία έχουν εντοπιστεί επανειλημμένα μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Ωστόσο, είναι η πρώτη φορά που ανακοινώνεται ότι τέτοιο οπλικό σύστημα έπληξε κατοικημένο κτίριο στη χώρα.

Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, όταν εντοπίστηκαν drones κοντά στον ρουμανικό εναέριο χώρο, δύο καταδιωκτικά F-16 απογειώθηκαν κατεπειγόντως από την αεροπορική βάση στο Φετέστι, στην ανατολική Ρουμανία, έχοντας λάβει εντολή να «εμπλακούν» εναντίον των «στόχων».

Οι ρουμανικές υπηρεσίες άμεσης βοήθειας ανέφεραν ότι η γόμωση του ρωσικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος εξερράγη, προκαλώντας ζημιές στο κτίριο. Δύο ένοικοι τραυματίστηκαν ελαφρά, αλλά κατάφεραν να εξέλθουν μόνοι τους από το διαμέρισμα, ενώ τους παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες για εκδορές.

Την ίδια στιγμή, στην Ουκρανία κηρύχθηκε συναγερμός σε όλη την επικράτεια ενόψει νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών.