Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του στην Ελευσίνα μαζί με τα δύο σκυλιά του, το απόγευμα της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου 2026.

Η πιθανή αιτία του θανάτου σχετίζεται με διαρροή υγραερίου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Οι έρευνες της Πυροσβεστικής και των αρμόδιων αρχών συνεχίζονται για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Ελευσίνα.

Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι – και οι δύο 79 ετών – εντοπίστηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του μαζί με τα δύο σκυλιά, το απόγευμα της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αιτία του θανάτου φαίνεται να σχετίζεται με διαρροή υγραερίου, αν και οι έρευνες της Πυροσβεστικής και των αρχών συνεχίζονται για να διαπιστωθούν τα αίτια.

Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα σε οικία επί της οδού Χαριλάου στην Ελευσίνα, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν το χώρο για να επιβεβαιώσουν την ακριβή αιτία του θανάτου.

