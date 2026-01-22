Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος προειδοποιεί για επανάληψη των βροχοπτώσεων στο λεκανοπέδιο Αττικής, με τις βροχές να αναμένονται μεταξύ 6 και 7 μ.μ., κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα, συμπεριλαμβανομένης της Άνω Γλυφάδας.

Το έδαφος στα νότια προάστια παραμένει εξαιρετικά ασταθές μετά τις πρόσφατες καταστροφές, αυξάνοντας τον κίνδυνο για νέες καταστροφές.

Παρά το γεγονός ότι οι νέες βροχοπτώσεις δεν αναμένεται να φτάσουν τα επίπεδα των προηγούμενων ημερών, η ανησυχία παραμένει έντονη λόγω των ήδη επιβαρυμένων υποδομών.

Ένας νέος κύκλος βροχοπτώσεων άνοιξε λίγο μετά τις 6:00 το απόγευμα στο λεκανοπέδιο της Αττικής, επαναφέροντας το βροχερό σκηνικό στην πρωτεύουσα. Αν και τα φαινόμενα είναι σαφώς πιο ήπια σε σύγκριση με τη σφοδρότητα της χθεσινής κακοκαιρίας που προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα, η προσοχή των αρχών και των πολιτών παραμένει τεταμένη.

​Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το δίκτυο σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, βροχές εκδηλώνονται αυτή την ώρα σε αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου. Η πιο έντονη εικόνα καταγράφεται στα δυτικά και νότια προάστια, και συγκεκριμένα στον Πειραιά, όπου οι σταθμοί έδειξαν ενδείξεις καταρρακτώδους βροχής, καθώς και στον Κορυδαλλό και την ευρύτερη περιοχή του λιμανιού.

​Αντίθετα, πιο ήπια είναι η κατάσταση στις υπόλοιπες περιοχές όπου σημειώνεται ασθενής βροχή. Συγκεκριμένα, βροχοπτώσεις χαμηλότερης έντασης καταγράφονται στη Νίκαια, τα Άνω Λιόσια, το Πέραμα και την Αγία Παρασκευή, ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα στο κέντρο της Αθήνας (Πατήσια), αλλά και στα βόρεια, στην περιοχή της Πεντέλης.

Ο κίνδυνος νέων πλημμυρικών φαινομένων στα νότια προάστια παραμένει υπαρκτός, καθώς το έδαφος στις περιοχές που επλήγησαν από τη χθεσινή κακοκαιρία παραμένει ιδιαίτερα ασταθές. Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, μιλώντας στο Mega, προειδοποίησε για αυξημένο κίνδυνο ειδικά στην Άνω Γλυφάδα, όπου η κατάσταση χαρακτηρίζεται δύσκολη.

Το χρονοδιάγραμμα της νέας βροχόπτωσης

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει εκ νέου την Αττική από το απόγευμα, με τα φαινόμενα να εκδηλώνονται μεταξύ 18:00 και 19:00. Αν και η ένταση της βροχής δεν θα φτάσει τα επίπεδα των προηγούμενων ημερών, η ανησυχία παραμένει λόγω των ήδη επιβαρυμένων υποδομών.

«Γύρω στις 6 με 7 πιστεύω ότι θα ξεκινήσει στην Αττική πάλι. Φαίνεται ότι με τα τελευταία στοιχεία στα πιο Ανατολικά και Νότια τμήματα του νομού, συμπεριλαμβανομένης και της Γλυφάδας, θα είναι λίγο πιο δυνατές οι βροχές σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές του νομού», ανέφερε ο Γιάννης Καλλιάνος.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για τοπικές μπόρες, αλλά για σχεδόν γενικευμένα καιρικά φαινόμενα. Δεν απέκλεισε, μάλιστα, την εκδήλωση τοπικών καταιγίδων στα ανατολικά προάστια.

«Θα είναι αρκετά τα φαινόμενα, δεν θα είναι τοπικού χαρακτήρα, θα είναι σχεδόν γενικευμένα. Ίσως έχουμε στα πιο ανατολικά και κάποιες τοπικές καταιγίδες. Φαίνεται ότι θα πέσει αρκετό νερό αλλά όχι με τη χθεσινή ένταση», είπε χαρακτηριστικά.

Ανησυχία για νέες παρασύρσεις φερτών υλικών

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στα «ανοιχτά μέτωπα» που άφησε πίσω της η προηγούμενη κακοκαιρία. Στην περιοχή της οδού Μετσόβου στην Άνω Γλυφάδα, ο όγκος από χώματα και πέτρες που έχει συσσωρευτεί καθιστά κάθε νέα βροχόπτωση ιδιαίτερα επικίνδυνη.

«Μιλάμε όμως για ήδη πληγείσες περιοχές, δηλαδή αν πάει τώρα κάποιος στη Μετσόβου (Άνω Γλυφάδα) είναι γεμάτη χώματα. Αν βρέξει λίγο ακόμα θα παρασυρθούν οι πέτρες. Φοβάμαι ότι αν βρέξει έτσι όπως φαίνεται, θα έχουμε πρόβλημα», τόνισε ο μετεωρολόγος.

Η ανησυχία επικεντρώνεται στο ενδεχόμενο τα φερτά υλικά να κινηθούν προς κεντρικές αρτηρίες, όπως η Βουλιαγμένης και η Γούναρη. «Θα φύγουν πάλι όλες οι κοτρόνες και θα πάνε κάτω προς τη Γούναρη και στη Βουλιαγμένης», προειδοποίησε ο Γιάννης Καλλιάνος.

Νέα κύματα κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες, θα «χτυπηθεί» και η Αττική – Η πρόγνωση Μαρουσάκη

Για νέα κύματα βροχών και καταιγίδων, προειδοποίησε σε νέα του ανάρτηση ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης. Τόνισε ότι στις περιοχές που θα επηρεαστούν συμπεριλαμβάνεται και ο νομός Αττικής ενώ σημείωσε ότι πρέπει να δείξουμε την απαιτούμενη προσοχή.

Αναλυτικά η σημερινή πρόγνωση

Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές και χιόνια σε ορεινές περιοχές. Τοπικά θυελλώδεις άνεμοι. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με το Meteo, την Πέμπτη 22/01 προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και τα νότια και σταδιακά στα ανατολικά, οι οποίες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Νότια Πελοπόννησο, την Ανατολική Αττική, την Εύβοια, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και από τις βραδινές ώρες στην Κρήτη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -4 έως 6 βαθμoύς, στην υπόλοιπη Μακεδονία από 1 έως 10, στη Θράκη από -2 έως 7, στην Ήπειρο από 3 έως 12 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 1 έως 8, στη Στερεά από 1 έως 14 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 4 έως 13 βαθμούς, στα Επτάνησα από 10 έως 14, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου από 7 έως 13 βαθμούς, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 10 έως 17 βαθμούς και στην Κρήτη από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Oι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 6, στο Νότιο Ιόνιο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά νοτιοανατολικοί 3 με 5 στα νότια 6, στα ανατολικά 7 και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα ενταθούν από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές και χιόνια στα ορεινά μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στο Θερμαϊκό 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 9 βαθμούς.

