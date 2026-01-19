Την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, ο καιρός θα παρουσιάσει διαφοροποιήσεις ανά γεωγραφική περιοχή, με τα φαινόμενα να εντείνονται σταδιακά από το μεσημέρι και κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας. Συγκεκριμένα, στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα αναμένεται γενικά ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Αντίθετα, στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές να εκδηλώνονται αρχικά στα νοτιότερα τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την κεντρική και ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο.

Σταδιακή επέκταση των φαινομένων – Ενίσχυση τη νύχτα

Από το μεσημέρι και μετά, τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Στα βόρεια, τα φαινόμενα θα εκδηλώνονται ως βροχές ή χιονόνερο, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, κυρίως στα δυτικά, τα φαινόμενα θα ενταθούν, ενώ σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ισχυροί άνεμοι σε Ιόνιο και Αιγαίο

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολικοί – νοτιοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στα νότια θα φτάνουν τα 9 και τοπικά 10 μποφόρ.

Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν ανατολικοί – βορειοανατολικοί άνεμοι 4 με 6 μποφόρ, τοπικά 7 μποφόρ, ενώ στα νοτιοδυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια οι εντάσεις θα φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ.

Από αργά το απόγευμα, στα νότια, οι άνεμοι θα στραφούν σε ανατολικούς – νοτιοανατολικούς 7 με 8 μποφόρ.

Μικρές μεταβολές στη θερμοκρασία – Παγετός στα ηπειρωτικά

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα νότια, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Στα βόρεια, οι μέγιστες τιμές δεν θα ξεπεράσουν τους 8 με 9 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο τους 9 με 12 βαθμούς, ενώ σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 13 με 14 και τοπικά τους 15 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, με έμφαση στα βόρεια, όπου θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Καιρός στην Αττική

Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν, ενώ από αργά το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 11 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί – βορειοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα θα αυξηθούν κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -2 έως 7 βαθμούς Κελσίου, με ανατολικούς ανέμους 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ.

Τι περιμένουμε τις επόμενες ημέρες

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου: Γενικευμένη επιδείνωση σε όλη τη χώρα

Την Τετάρτη, αναμένεται γενικευμένη επιδείνωση του καιρού με αυξημένες νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, κυρίως στο Ιόνιο, τη δυτική, κεντρική και νότια ηπειρωτική χώρα και βαθμιαία στις Κυκλάδες, την Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις, κατά τόπους έντονες και πυκνές, θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, αλλά και σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί – νοτιοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, τοπικά στα πελάγη 9 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση στο Ιόνιο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 07 με 09 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 12 με 14 και κατά τόπους τους 15 βαθμούς ενώ στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 16 με 17 και πιθανώς τοπικά και τους 18 βαθμούς Κελσίου. Και πάλι, στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες θα σημειωθεί παγετός, δηλαδή αρνητικές θερμοκρασίες.

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου: Βροχές, καταιγίδες και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Την Πέμπτη, στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά έως και το μεσημέρι.

Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι – νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, ωστόσο με νοτιοανατολικούς 7 με 9 μποφόρ το πρωί σε ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στις περισσότερες περιοχές και ιδιαίτερα στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά.