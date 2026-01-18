Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού από το απόγευμα της Τρίτης 20 Ιανουαρίου με κύριο χαρακτηριστικό τις καταιγίδες, τις πυκνές χιονοπτώσεις και τους θυελλώδεις ανέμους στα πελάγη, προβλέπουν οι μετεωρολόγοι Γιάννης Καλλιάνος και Θοδωρής Κολυδάς.

Σε ανάρτησή του στα social media ο κ. Κολυδάς αναφέρει, ότι «από την Τρίτη το βράδυ και καθώς πλησιάζει το βαρομετρικό χαμηλό από τη Κεντρική Μεσόγειο, αναμένεται καλύτερη δυναμική υποστήριξη, περισσότερη υγρασία και συνεπώς περισσότερα και πιο αξιόλογα φαινόμενα την Τετάρτη». Επισημαίνει επίσης, ότι «ήδη η ΕΜΥ έχει αφήσει ανοιχτό παράθυρο για σχετική προειδοποίηση, καθώς στη γενική της πρόγνωση αναφέρεται για επικείμενη “επιδείνωση του καιρού”».

🎯Η ΜΕΤΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ ✅ Έχουμε ήδη εξηγήσει γιατί οι πολύ ψυχρές και ξηρές μάζες που ήρθαν από τα ΒΑ δεν είναι ικανές να προκαλέσουν αξιόλογο υετό (βροχές και χιονοπτώσεις) στην περιοχή μας. Αντίθετα , από την Τρίτη το βράδυ και καθώς πλησιάζει το βαρομετρικό… pic.twitter.com/u8FHCLO1BA — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 18, 2026

Η πρόβλεψη του Γιάννη Καλλιάνου

Ο Γιάννης Καλλιάνος απ’ την πλευρά του προειδοποιεί σε ανάρτησή του στα social media για την πορεία του καιρού, ότι «τα έντονα φαινόμενα θα έρθουν από την Τρίτη το βράδυ, όταν η υγρασία συναντήσει το εγκλωβισμένο ψύχος».

Όπως αναλύει στη συνέχεια «μέχρι και την Τρίτη (20/1) το πρωί προς μεσημέρι, τα φαινόμενα στη χώρα δεν θα έχουν γενικά έντονο χαρακτήρα. Θα επιμείνει το κρύο (κατά τόπους παγετός), με λίγες τοπικές χιονοπτώσεις κυρίως σε ορεινά και πρόσκαιρα σε χαμηλότερα υψόμετρα στη Βόρεια Ελλάδα, χωρίς να φαίνεται ότι θα δημιουργήσουν προβλήματα. Αυτό που, από Μετεωρολογικής άποψης, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι αυτό που σταδιακά θα συμβεί από την Τρίτη το μεσημέρι και στη συνέχεια. Προφανώς και δεν είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, απλά δεν το συναντάμε πολύ συχνά κάθε χρόνο.

Τι αλλάζει όμως από την Τρίτη το μεσημέρι και μετά ;

Σταδιακά θα μας προσεγγίσει ένα βαρομετρικό χαμηλό από την Κεντρική Μεσόγειο. Τέτοια συστήματα είναι συνήθως “φορτωμένα” με υγρασία και οργανωμένες – πυκνές νεφώσεις, άρα μπορούν να δώσουν πολλά και κατά τόπους έντονα φαινόμενα όταν βρουν τις κατάλληλες συνθήκες.

Το “κλειδί” και το μάθημα Μετεωρολογίας που εδώ και μέρες σας κάνω αναφορά, είναι ότι το χαμηλό θα έρθει να “συναντήσει” τον εγκλωβισμό ψύχους που θα υπάρχει ήδη πάνω από τη χώρα μετά από αρκετές ημέρες ψυχρής εισβολής.

Άρα :

Θα υπάρχει ψυχρή, ξηρότερη αέρια μάζα κοντά στο έδαφος και στα χαμηλά στρώματα (κρύο υπόστρωμα), και από πάνω της θα αρχίσουν να εισβάλλουν θερμότερες και πολύ υγρές αέριες μάζες που συνοδεύουν το χαμηλό (υγρή τροφοδοσία).

Εκεί που αυτές οι δύο διαφορετικές αέριες μάζες συγκρούονται και “γλιστράει” η θερμότερη – υγρή πάνω από την ψυχρή, θα υπάρξει ισχυρή ανύψωση, και θα δημιουργηθούν πυκνές νεφώσεις μεγάλου πάχους οι οποίες θα παράγουν μεγάλης ποσότητας υετό.

Επομένως, όπως είναι φυσιολογικό, θα αυξηθεί πολύ η πιθανότητα για έντονες βροχές – καταιγίδες και, ταυτόχρονα, για πολύ πυκνές χιονοπτώσεις όπου ασφαλώς οι θερμοκρασίες το επιτρέπουν.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι, σταδιακά από την Τρίτη το μεσημέρι και για όλη την Τετάρτη θα πνέουν στα πελάγη θυελλώδεις Ανατολικοί – Νoτιοανατολικοί άνεμοι των οποίων η ένταση θα φτάνει τα 8-9 μποφόρ και ίσως τοπικά και παραπάνω. Σε αυτό το χρονικό διάστημα ενδέχεται να υπάρξουν προβλήματα με ακυρώσεις δρομολογίων πλοίων ή ακόμα και καθυστερήσεις σε προσγειώσεις ή απογειώσεις αεροπλάνων.

Συγκεκριμένα :

1) Στα Κεντρικά και Νότια: Bροχές – καταιγίδες

Καθώς το χαμηλό πλησιάζει και αντλεί περαιτέρω υγρασία πάνω από πιο θερμές θαλάσσιες περιοχές της Μεσογείου, ο καιρός σταδιακά θα επιδεινωθεί με κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες στα κεντρικά και νότια. Για την Αττική, αυτό θα συμβεί από περίπου το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη και στη συνέχεια (με τη γενική εικόνα να δείχνει πιο βροχερή την Τετάρτη).

2) Στα ορεινά σε όλη την ηπειρωτική χώρα: Πυκνές κατά τόπους χιονοπτώσεις

Στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, αυτό το σενάριο ευνοεί πολύ τις πυκνές χιονοπτώσεις.

3) Στη Θεσσαλία, την Ήπειρος και Βορειότερα: Χιονοπτώσεις πρόσκαιρα και σε χαμηλότερα υψόμετρα

Από τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και Βορειότερα, αυξάνεται η πιθανότητα να εκδηλωθούν πυκνές χιονοπτώσεις και σε ημιορεινά, ίσως πρόσκαιρα και σε πολύ χαμηλά υψόμετρα, ανάλογα με το πόσο “αντέχει” το ψυχρό στρώμα κοντά στο έδαφος και την ένταση των φαινομένων (η μεγάλη ένταση συχνά “ρίχνει” το όριο χιονόπτωσης) αλλά και την ακριβή τροχιά και ταχύτητα του χαμηλού.

Σε τέτοιες καταστάσεις, αν επαληθευτεί ο εγκλωβισμός ψύχους στα χαμηλά επίπεδα της ηπειρωτικής χώρας έως την Τρίτη και σημειωθεί αξιόλογος υετός, όπως αυτή την ώρα φαίνεται, τότε οι χιονοστρώσεις μπορούν να γίνουν γρήγορα αξιόλογες και να υπάρξουν δυσκολίες σε μετακινήσεις, ειδικά στα ορεινά – ημιορεινά μέχρι να προλάβει να ανέβει η θερμοκρασία και να το “γυρίσει” πάλι σε βροχή.

Συμπεράσματα :

Μέχρι την Τρίτη πρωί – μεσημέρι θα επικρατεί κρύο και θα εκδηλώνονται λίγες τοπικές χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά και στα Βόρεια και χαμηλότερα, όχι όμως γενικά κάτι ανησυχητικό.

Από την Τρίτη το μεσημέρι και έπειτα, αλλάζει η “ποιότητα” του καιρού, γιατί θα μας επηρεάσει ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα αλληλεπιδράσει με τον εγκλωβισμένο ψυχρό αέρα και άρα θα υπάρξει αυξημένη πιθανότητα για ισχυρές βροχές – καταιγίδες (κεντρικά – νότια, συμπεριλαμβάνεται και η Αττική) και πολύ πυκνά χιόνια στα ορεινά, με τις χιονοπτώσεις να εκδηλώνονται και σε ημιορεινά τμήματα της Κεντρικής Ελλάδας αλλά και σε σχεδόν πεδινές περιοχές της Βόρειας χώρας.

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αύριο Δευτέρα (19/1) στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στα νοτιοδυτικά τοπικά 8 μποφόρ με τάση ενίσχυσης από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 4 με 6 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 7 με 10, στις υπόλοιπες περιοχές τους 11 με 13 και μόνο στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Την Τρίτη (20/1) στα νοτιότερα τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, το Ιόνιο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βόρεια βροχές ή χιονόνερο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί, στα δυτικά 6 με 8 και τοπικά στα νοτιοδυτικά 9, στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα νοτιοανατολικά. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Την Τετάρτη (21/1) επιδείνωση του καιρού με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής και νότιας χώρας. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, οι οποίες αναμένονται εντονότερες στα κεντρικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και τις πρωινές ώρες τοπικά 9 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα νότια νοτιοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο σε όλη σχεδόν τη χώρα, όμως παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Την Πέμπτη (22/1) στα δυτικά, το νότιο και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά και τα κεντρικά ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 ενώ τις πρωινές ώρες θα επικρατούν στα Δωδεκάνησα νοτιοανατολικοί 6 με 8 με γρήγορη εξασθένηση και στο βόρειο Αιγαίο βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά.