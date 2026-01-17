Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα, Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Τα φαινόμενα θα είναι εντονότερα στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του Ιονίου, όπου δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί έως βορειοανατολικοί 4 με 7 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 8 στο νότιο Ιόνιο και το Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές, με παγετό τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου, με τις χαμηλότερες στα βόρεια.

Πρόγνωση καιρού ανά περιοχή

Μακεδονία και Θράκη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά. Οι άνεμοι ανατολικοί έως 7 μποφόρ και θερμοκρασίες από -2 έως 8 βαθμούς.

Ήπειρος, Ιόνιο, Δυτική Στερεά και Πελοπόννησος: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανές καταιγίδες στο Ιόνιο. Λίγα χιόνια στα ορεινά της Ηπείρου. Άνεμοι ανατολικοί έως 8 μποφόρ και θερμοκρασίες έως 15 βαθμούς.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και χιόνια στα ορεινά και ημιορεινά. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί έως 8 μποφόρ και θερμοκρασίες έως 14 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη: Τοπικές βροχές, κυρίως στην Κρήτη, όπου τη νύχτα ενδέχεται να σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ και θερμοκρασίες έως 17 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Παροδικές βροχές, κυρίως τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί έως 7 μποφόρ και θερμοκρασίες έως 17 βαθμούς.

Αττική: Νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ανατολικά και βόρεια. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί έως 7 μποφόρ και θερμοκρασίες από 5 έως 13 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι ανατολικοί έως 7 μποφόρ και θερμοκρασίες από 3 έως 8 βαθμούς.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Κυριακή 18 Ιανουαρίου: Νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και παγετός στα βόρεια.

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου: Παρόμοιο σκηνικό με βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι έως 8 μποφόρ και παγετός τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Τρίτη 20 Ιανουαρίου: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν στα νοτιοδυτικά έως 9 μποφόρ. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα νοτιοανατολικά.

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου: Επιδείνωση του καιρού με βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα και σποραδικές καταιγίδες στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Οι χιονοπτώσεις θα είναι εντονότερες στα κεντρικά και βόρεια. Παρά την άνοδο της θερμοκρασίας, παγετός θα επιμείνει στα βόρεια ηπειρωτικά.