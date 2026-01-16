Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου ο καιρός θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή, με την επικράτηση χειμωνιάτικων συνθηκών στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, καθώς και πρόσκαιρα στα νησιά του βορείου Αιγαίου, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο.

Παράλληλα, στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, καθώς και στα νησιά του Ιονίου από την Κεφαλονιά και νοτιότερα, προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν κυρίως στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη, κυρίως σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος, με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα.

Χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, αλλά και σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας, κυρίως στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Ενισχυμένοι άνεμοι σε Ιόνιο και Αιγαίο

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από ανατολικές–νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στο νότιο Ιόνιο θα φτάνουν τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ.

Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι–βορειοανατολικοί άνεμοι 5 έως 7 μποφόρ, με τοπικές ενισχύσεις στα 8 μποφόρ.

Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και παγετός

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές, με το ψυχρό σκηνικό να γίνεται πιο έντονο στα βόρεια και τα ανατολικά τμήματα της χώρας. Στα βόρεια ηπειρωτικά οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν από 5 έως 8 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο δεν θα ξεπεράσουν τους 9 με 12 βαθμούς. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 13 με 15 βαθμούς, ενώ στη νότια νησιωτική χώρα θα κυμανθεί στους 16 βαθμούς, τοπικά έως και τους 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως το μεσημέρι, με ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, τοπικά 7 μποφόρ και στα ανατολικά έως 8 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές, ενώ στα ορεινά θα σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις έως το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 7 βαθμούς Κελσίου, με τους ανέμους να πνέουν ανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ, παρουσιάζοντας βαθμιαία εξασθένηση.

Τι περιμένουμε τις επόμενες ημέρες

Κυριακή 18 Ιανουαρίου

Σε δυτική και κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, βόρειο Αιγαίο, Εύβοια, ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.

Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας, με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, καθώς και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, ενώ παγετός θα εκδηλωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες, κατά τόπους ισχυρός στα βορειοανατολικά.

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

Παρόμοιο σκηνικό θα διατηρηθεί και τη Δευτέρα, με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές ή χιονόνερο σε Μακεδονία, Θεσσαλία, βόρειο Αιγαίο, Εύβοια, ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, αλλά και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, με παγετό στα ηπειρωτικά, κατά τόπους ισχυρό στα βόρεια.