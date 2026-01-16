Σε ρυθμούς χειμώνα θα κυλήσει από την επόμενη εβδομάδα ο καιρός στην Ελλάδα, με έντονο ψύχος, καθώς η χώρα μας επηρεάζεται από μια σειρά βαρομετρικών χαμηλών, που αλλάζουν το τωρινό σκηνικό, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου θα επικρατήσει το σενάριο του «χειμώνα». Προσθέτει μάλιστα, ότι «σε αυτό το δυναμικό πεδίο “σύγκρουσης” ψύχους και υγρασίας, ο καιρός της Ελλάδας ετοιμάζεται να θυμίσει από βδομάδα, ότι ο χειμώνας δεν είναι απλώς παρών, αλλά βρίσκεται στο πιο ουσιαστικό του στάδιο».

Η πρόβλεψη του Θοδωρή Κολυδά

Η ατμόσφαιρα πάνω από την Ευρώπη μπαίνει εκ νέου σε καθαρά χειμερινή φάση. Οι μεγάλες κυκλοφορίες δείχνουν ψυχρές αέριες μάζες να κατέρχονται από τα βορειοανατολικά, ενώ η θερμή και ενεργή Μεσόγειος παραμένει έτοιμη να τροφοδοτήσει νέα βαρομετρικά χαμηλά. Σε αυτό το δυναμικό σκηνικό σύγκρουσης ψύχους και υγρασίας, ο καιρός της Ελλάδας ετοιμάζεται να δείξει από την επόμενη εβδομάδα ότι ο χειμώνας βρίσκεται πλέον στο πιο ουσιαστικό του στάδιο.

Οι προγνώσεις για τον υετό (GFS Days 7–10) συγκλίνουν σε ένα καθαρά χειμερινό σενάριο για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου. Διαφαίνεται ζώνη αυξημένων ποσοτήτων βροχής στην Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο, με επίκεντρο την Ελλάδα, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Τα ύψη βροχόπτωσης αναμένονται σημαντικά, ιδίως στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, γεγονός που υποδηλώνει έντονη βαρομετρική δραστηριότητα.

Όσον αφορά τις θερμοκρασιακές ανωμαλίες στα 2 μέτρα, οι έντονα αρνητικές αποκλίσεις στη βορειοανατολική και ανατολική Ευρώπη φανερώνουν καθοδική πορεία ψυχρών ηπειρωτικών αερίων μαζών προς τα Βαλκάνια και το Αιγαίο. Η Ελλάδα εντοπίζεται στη ζώνη μετάβασης, όπου το ψύχος δεν θα είναι ακραίο στα πεδινά, αλλά επαρκές για χειμερινό υετό και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Όπως σημειώνει ο Θοδωρής Κολυδάς, «και οι δύο περίοδοι δείχνουν θετικές ανωμαλίες βροχόπτωσης στη Μεσόγειο και ειδικά στην περιοχή της Ελλάδας, σε αντίθεση με την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη όπου κυριαρχεί πιο ξηρό μοτίβο. Αυτό ενισχύει την εικόνα επαναλαμβανόμενων χαμηλών στην Κεντρική Μεσόγειο. Οι προγνώσεις αυτές μας δίνουν μια ικανοποιητική τάση του καιρού για το επόμενο 15ημερο».

Συνολικά, οι ψυχρές μάζες από τη βορειοανατολική Ευρώπη, σε συνδυασμό με τα βαρομετρικά χαμηλά της Κεντρικής Μεσογείου, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για αυξημένα ύψη βροχής στα κεντρικά και νότια της χώρας, χιονοπτώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και διατήρηση καθαρά χειμερινών χαρακτηριστικών.

Σε αυτό το σκηνικό, ο καιρός της Ελλάδας αναμένεται να αποδείξει ότι ο χειμώνας δεν είναι απλώς παρών, αλλά βρίσκεται στην πιο ενεργή και ουσιαστική φάση του, εκεί όπου η φυσική της ατμόσφαιρας έχει τον πρώτο λόγο.

ΤΑ ΚΑΛΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ… ✅Η ατμόσφαιρα πάνω από την Ευρώπη μπαίνει ξανά σε καθαρά χειμερινή τροχιά από βδομάδα . Οι μεγάλης κλίμακας κυκλοφορίες μας δείχνουν ψυχρές αέριες μάζες στα βορειοανατολικά, την ώρα που η Μεσόγειος παραμένει θερμικά ενεργή και έτοιμη να τροφοδοτήσει… pic.twitter.com/tvUpbj4QBU — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 15, 2026

Ο καιρός την Παρασκευή – Η πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου

Την Παρασκευή (16/1) αναμένονται νεφώσεις για τις περισσότερες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου. Κατά το πρώτο μισό της ημέρας στα Επτάνησα και στην Κρήτη αναμένονται λίγες τοπικές βροχές, ενώ κατά το δεύτερο μισό της ημέρας αναμένονται βροχές στη νότια Χαλκιδική, στην νοτιοανατολική Θεσσαλία, στις Σποράδες, στις Εύβοια και στην κεντρική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν μόνο κάποιες νεφώσεις σύμφωνα με τον μετεωρολόγο.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και από αργά το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές, με τη θερμοκρασία από 06-16 βαθμούς και τους ανέμους στα 4 – 5 μποφόρ.

Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 03-13 βαθμούς.

Ο καιρός τις επόμενες ώρες

Το Σάββατο αναμένεται κρύος καιρός, ενώ στα ανατολικά και βόρεια τμήματα ενδέχεται να σημειωθούν χιονοπτώσεις.

Την Κυριακή αναμένεται περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας.