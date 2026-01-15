Αλκυονίδες μέρες ονομάζεται το διάστημα του χειμώνα κατά το οποίο επικρατούν ήπιες καιρικές συνθήκες, συνήθως μέσα στο πρώτο μισό του Ιανουαρίου. Πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο που εμφανίζεται κυρίως στη Μεσόγειο και έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική παράδοση και λαογραφία.

Προέλευση του ονόματος

Η ονομασία «Αλκυονίδες μέρες» προέρχεται από την αρχαία ελληνική μυθολογία και συνδέεται με την Αλκυόνη, μία από τις επτά θυγατέρες του Αλκίονα, οι οποίες, σύμφωνα με τον μύθο, μετατράπηκαν σε πουλιά. Οι ημέρες αυτές θεωρούνται περίοδος ηρεμίας και σταθερού καιρού, κατά την οποία οι χειμωνιάτικες κακοκαιρίες υποχωρούν προσωρινά.

Χαρακτηριστικά καιρού

Κατά τη διάρκεια των Αλκυονίδων ημερών παρατηρούνται:

Ηλιοφάνεια και ήπιες θερμοκρασίες για την εποχή.

Ελάχιστη πιθανότητα βροχών ή χιονόπτωσης.

Σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Πότε αναμένονται

Στην Ελλάδα, οι Αλκυονίδες μέρες εμφανίζονται συνήθως μεταξύ 15 Ιανουαρίου και 15 Φεβρουαρίου, διαρκώντας περίπου 5 έως 7 ημέρες. Για φέτος, οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι το φαινόμενο θα εκδηλωθεί προς τα τέλη Ιανουαρίου, με ηλιοφάνεια και σχετικά ήπιες θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα.