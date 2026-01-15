Την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου ο καιρός θα ξεκινήσει με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, ωστόσο θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, κυρίως στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, όπου θα εκδηλωθούν λίγες και ασθενείς βροχές στο Ιόνιο, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Νεφώσεις και τοπικά φαινόμενα από το μεσημέρι

Από το μεσημέρι και μετά οι νεφώσεις θα αυξηθούν αρχικά στη Θράκη και στη συνέχεια στην ανατολική και κεντρική Μακεδονία και στο βόρειο Αιγαίο, ενώ από το βράδυ θα επηρεαστούν και η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια, η ανατολική Στερεά και η ανατολική Πελοπόννησος. Στις περιοχές αυτές θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, ενώ στα βορειοανατολικά ορεινά θα εκδηλωθούν και παροδικές χιονοπτώσεις.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται τις πρωινές ώρες, καθώς η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες, κυρίως σε ηπειρωτικές περιοχές.

Αρχικά ασθενείς άνεμοι – Σταδιακή στροφή και ενίσχυση των ανέμων

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι 2 έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και στο νότιο Αιγαίο δυτικοί. Από το μεσημέρι και μετά στα βορειοανατολικά θα στραφούν σε βορειοανατολικούς 4 έως 6 μποφόρ, παρουσιάζοντας περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Χωρίς μεταβολή η θερμοκρασία

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 10 έως 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 έως 16, ενώ τοπικά στα νότια θα αγγίξει τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, νωρίς το πρωί και το βράδυ στα βόρεια ηπειρωτικά θα εκδηλωθεί παγετός, με αρνητικές θερμοκρασίες.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική προβλέπεται αρχικά ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά μέσα στην ημέρα θα πυκνώσουν, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 5 έως 15 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους μεταβλητούς 2 με 3 μποφόρ, που από το βράδυ θα στραφούν σε βορειοανατολικούς έως 4 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες το βράδυ θα πυκνώσουν, με τη θερμοκρασία από 1 έως 12 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους μεταβλητούς 2 με 4 μποφόρ.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

Το Σάββατο ο καιρός θα αποκτήσει καθαρά χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου Αιγαίου και την Εύβοια θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο, ενώ ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τόσο στα ορεινά όσο και σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις που παροδικά θα αυξηθούν, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο από την Κεφαλονιά και νοτιότερα, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 και τοπικά 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, με τις μέγιστες τιμές στα βόρεια να μην ξεπερνούν τους 6 με 8 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 9 με 12 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 13 με 15 βαθμούς και μόνο στη νησιωτική χώρα έως 16 και τοπικά 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα εκδηλωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια.

Κυριακή 18 Ιανουαρίου

Την Κυριακή η ψυχρή εισβολή θα ενταθεί περαιτέρω. Σε δυτική και κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, βόρειο Αιγαίο, Εύβοια, ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές ή χιονόνερο, ενώ θα σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και σε ημιορεινές περιοχές. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας, με τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση, με παγετό στα ηπειρωτικά και κατά τόπους ισχυρό παγετό στα βορειοανατολικά.