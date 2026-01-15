Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές νεφώσεις αναμένονται στα δυτικά, τα νότια και πρόσκαιρα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, ενώ υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς βροχές στο Ιόνιο και την Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά, όπου ενδέχεται να σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι στα βόρεια θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατούν δυτικοί άνεμοι έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 12 με 14 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά και τους 15 με 17 στις υπόλοιπες περιοχές. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται έως 18 βαθμοί Κελσίου. Το πρωί προβλέπεται παγετός στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Περιφερειακές προβλέψεις

Αττική: Αίθριος καιρός με μεταβλητούς ανέμους έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις το βράδυ. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 0 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία και Θράκη: Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις από το βράδυ. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -1 έως 14 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη κατά 2-3 βαθμούς στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος: Αναμένονται λίγες τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα ασθενών βροχών στο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα νότια δυτικοί έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες από 4 έως 17 βαθμούς, χαμηλότερες στην Ήπειρο.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος: Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα βόρεια μεταβλητοί ασθενείς. Θερμοκρασία από 0 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη: Γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και πιθανότητα ασθενών βροχών. Οι άνεμοι δυτικοί 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 7 έως 18 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 4 μποφόρ στα βόρεια και δυτικοί-βορειοδυτικοί στα υπόλοιπα. Θερμοκρασίες από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026: Λίγες νεφώσεις, αυξημένες τοπικά στα δυτικά και νότια, με πιθανότητα ασθενών βροχών. Σταδιακά οι νεφώσεις θα ενταθούν στη Θράκη, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά, ενώ παγετός θα εμφανιστεί νωρίς το πρωί και το βράδυ.

Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026: Αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, το βόρειο Αιγαίο, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Ασθενείς χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά και ημιορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά, με παγετό στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Κυριακή 18 και Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026: Νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο σε πολλές περιοχές της ανατολικής Ελλάδας και του Αιγαίου. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί έως 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει περαιτέρω, με ισχυρό παγετό στα βόρεια ηπειρωτικά