Ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής του από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο τον ερχόμενο Νοέμβριο αφέθηκε, με απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Δωδεκανήσου, ο 70χρονος γυναικολόγος που είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 73 ετών και 9 μηνών για ασέλγεια και βιασμό 21 γυναικών – ασθενών του. Η απόφαση ελήφθη ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα της έδρας.

Ο γιατρός είχε καταδικαστεί τον Φεβρουάριο του 2025 και παρέμενε στις φυλακές έως σήμερα. Το δικαστήριο όρισε ως περιοριστικούς όρους την παρουσίασή του δύο φορές τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου και την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Ο 70χρονος αρνείται πλήρως τις κατηγορίες και, όπως είχε δηλώσει στην απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας Ρόδου στις 9 Ιουνίου 2021, θεωρεί ότι τα όσα αναφέρονται στις μηνύσεις των 21 γυναικών είναι ψευδή. Ο ίδιος επιμένει στην αθωότητά του.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη έπειτα από μήνυση που υπέβαλε τον Αύγουστο του 2020 μία 55χρονη γυναίκα, η οποία κατήγγειλε τον γυναικολόγο. Η ενέργειά της άνοιξε τον δρόμο ώστε άλλες 20 γυναίκες να προχωρήσουν σε αντίστοιχες καταγγελίες εναντίον του.