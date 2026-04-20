Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών αμφισβήτησε σήμερα τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών στη διπλωματική οδό, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον για «παραβιάσεις» της ισχύουσας κατάπαυσης του πυρός.
«Την ίδια στιγμή που λένε ότι προτεραιοποιούν τη διπλωματία και δηλώνουν έτοιμες να διαπραγματευθούν, οι Ηνωμένες Πολιτείες υιοθετούν συμπεριφορές που δεν μαρτυρούν σε τίποτα δέσμευση σε διπλωματική διαδικασία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, κατά την εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου.
Ο Μπαγαεΐ ανέφερε ότι η κατάληψη ιρανικού φορτηγού πλοίου, ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών και οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή της εκεχειρίας στον Λίβανο αποτελούν «πρόδηλες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός».
Στο πλαίσιο αυτό, ο εκπρόσωπος σημείωσε πως η Τεχεράνη δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση για το αν θα συμμετάσχει στις νέες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον, που προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, ενώ η εκεχειρία λήγει σε δύο ημέρες.
«Προς το παρόν, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, δεν έχουμε σχέδιο για τον επόμενο κύκλο των διαπραγματεύσεων και καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί για το θέμα αυτό», είπε χαρακτηριστικά.
Διαφωνίες για το πυρηνικό πρόγραμμα
Μεταξύ των βασικών σημείων τριβής παραμένουν τα αποθέματα ουρανίου του Ιράν, εμπλουτισμένου σε υψηλό βαθμό, καθώς και ο έλεγχος των στρατηγικών στενών του Ορμούζ, τα οποία η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά κλείσει από την έναρξη της σύγκρουσης.
«Όσον αφορά τα περί μεταφοράς εμπλουτισμένου ουρανίου, ούτε κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων ούτε προηγουμένως έχει αναφερθεί μία τέτοια επιλογή», υπογράμμισε ο Μπαγαεΐ. «Ποτέ δεν εξετάστηκε από την πλευρά μας».
Το Ιράν διέψευσε την περασμένη εβδομάδα ότι αποδέχθηκε μεταφορά του πυρηνικού υλικού, σε αντίθεση με όσα είχε δηλώσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
Το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τον πόλεμο των 12 ημερών του Ιουνίου 2025 και στη διάρκεια των πρόσφατων αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών. Παρ’ όλα αυτά, η χώρα εξακολουθεί να διαθέτει σημαντική ποσότητα ουρανίου εμπλουτισμένου σε ποσοστό 60%, κοντά στο όριο του 90% που απαιτείται για την κατασκευή ατομικού όπλου.
Χωρίς να υπολογίζεται το απόθεμα ουρανίου 20%, το οποίο επιτρέπει ταχεία μετάβαση σε υψηλότερα επίπεδα εμπλουτισμού, η Ισλαμική Δημοκρατία επιμένει ότι το πρόγραμμά της εξυπηρετεί αποκλειστικά μη στρατιωτικούς σκοπούς και απορρίπτει τους δυτικούς ισχυρισμούς περί επιδίωξης κατασκευής πυρηνικού όπλου.
Υπό αμερικανική κράτηση ιρανικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ
Κόκκινο χτυπάει κάθε λεπτό που περνάει η ένταση στην Αραβική θάλασσα καθώς το Ιράν κρατά αποκλεισμένα τα στενά του Ορμούζ και οι αμερικάνοι από την πλευρά τους δεν επιτρέπουν σε κανένα Ιρανικό πλοίο να πιάσει λιμάνι μέσα στα στενά.
Το αμερικανικό αντιτορπιλικό USS Spruance προειδοποιεί το ιρανικό πλοίο Touska να μην πλησιάσει προς το λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς.
Επί έξι ώρες το πλοίο με ιρανική σημαία αγνοεί τις προειδοποιήσεις και συνεχίζει την πορεία του προς το ιρανικό λιμάνι. Και τότε, το USS Spruance ανοίγει πυρ στο μηχανοστάσιο του Touska για να το ακινητοποιήσει.
Στη συνέχεια, Αμερικανοί πεζοναύτες κάνουν ρεσάλτο στο πλοίο και το έθεσαν υπό αμερικανική κράτηση.
Η Τεχεράνη καταγγέλλει την ενέργεια ως «ένοπλη πειρατεία» και παραβίαση της εκεχειρίας, απειλώντας με άμεσα αντίποινα.
Νέος γύρος διαπραγματεύσεων
Ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν όμως είναι στον αέρα. Μετά από ένα θρίλερ και την αναβολή του ταξιδιού του, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είναι έτοιμος να πάει στο Ισλαμαμπάντ μαζί με τον ειδικό διαπραγματευτή Στίβ Ουίτκοφ και τον σύμβουλο και γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε αυτές τις συνομιλίες τελευταία ευκαιρία για το Ιράν.
Το Ιράν όμως λέει πως αρνείται να συνομιλήσει, καταγγέλλοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάζουν την εκεχειρία και χαρακτηρίζοντας τις απαιτήσεις τους υπερβολικές.
Κι όλα αυτά ενώ μια νέα δημοσκόπηση του NBC δείχνει ότι η αποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο της δεύτερης θητείας του.
Όπως φάνηκε η δημοτικότητα του έχει πέσει στο 37%, με το 63% να αποδοκιμάζει την πολιτική του. Το 67% αποδοκιμάζει τον τρόπο που ο Τραμπ χειρίζεται τον πόλεμο με το Ιράν.
Πρόβλημα φαίνεται να έχει ο Ντόναλντ Τραμπ και μέσα στο κόμμα του αφού η υποστήριξη από Ρεπουμπλικάνους ψηφοφόρους έπεσε στο 52%.