Η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού (CENTCOM) έδωσε στη δημοσιότητα νέο βίντεο που καταγράφει την κατάληψη του ιρανικού φορτηγού πλοίου M/V Touska, το οποίο εμποδίστηκε να προσεγγίσει ιρανικό λιμάνι εν μέσω της συνεχιζόμενης ναυτικής αποκλειστικής ζώνης στα Στενά του Ορμούζ.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Κεντρική Διοίκηση ανέφερε: «Πεζοναύτες των ΗΠΑ αναχώρησαν με ελικόπτερο από το αμφίβιο πλοίο USS Tripoli (LHA 7) και επιβιβάστηκαν στο M/V Touska».

Στην ίδια ανάρτηση σημειώνεται ότι «οι Πεζοναύτες κατέβηκαν με σχοινιά στο ιρανικό πλοίο στις 20 Απριλίου, αφού το αντιτορπιλικό USS Spruance (DDG 111) είχε απενεργοποιήσει τη μηχανή του Touska, όταν το εμπορικό σκάφος δεν συμμορφώθηκε με επανειλημμένες προειδοποιήσεις των αμερικανικών δυνάμεων επί έξι ώρες».

U.S. Marines depart amphibious assault ship USS Tripoli (LHA 7) by helicopter and transit over the Arabian Sea to board and seize M/V Touska. The Marines rappelled onto the Iranian-flagged vessel, April 19, after guided-missile destroyer USS Spruance (DDG 111) disabled Touska’s… pic.twitter.com/mFxI5RzYCS — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 20, 2026

Επιχείρηση στο Αραβικό Πέλαγος

Νωρίτερα, η Centcom είχε ανακοινώσει ότι δυνάμεις των ΗΠΑ που επιχειρούσαν στον Αραβικό Πέλαγος εφάρμοσαν μέτρα ναυτικού αποκλεισμού κατά ιρανικού φορτηγού πλοίου με σημαία Ιράν, το οποίο επιχειρούσε να πλεύσει προς ιρανικό λιμάνι στις 19 Απριλίου.

Το αντιτορπιλικό USS Spruance (DDG 111) αναχαίτισε το M/V Touska καθώς αυτό διέπλεε τον βόρειο Αραβικό Πέλαγος με ταχύτητα 17 κόμβων, κατευθυνόμενο προς το Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξέδωσαν πολλαπλές προειδοποιήσεις, ενημερώνοντας το ιρανικό πλοίο ότι παραβίαζε τον αποκλεισμό των ΗΠΑ.

Όταν το πλήρωμα του Touska δεν συμμορφώθηκε στις προειδοποιήσεις για περισσότερες από έξι ώρες, το USS Spruance διέταξε την εκκένωση του μηχανοστασίου. Στη συνέχεια, το αντιτορπιλικό απενεργοποίησε την πρόωση του πλοίου, εκτοξεύοντας αρκετά βλήματα από το πυροβόλο MK 45 των 5 ιντσών στο μηχανοστάσιο. Πεζοναύτες της 31ης Εκστρατευτικής Μονάδας των ΗΠΑ επιβιβάστηκαν αργότερα στο πλοίο, το οποίο παραμένει υπό αμερικανική κράτηση.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση, οι αμερικανικές δυνάμεις ενήργησαν με στοχευμένο, επαγγελματικό και αναλογικό τρόπο, προκειμένου να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τον αποκλεισμό. Από την έναρξη της επιχείρησης, οι ΗΠΑ έχουν δώσει εντολή σε 25 εμπορικά πλοία να επιστρέψουν ή να αλλάξουν πορεία προς ιρανικό λιμάνι.