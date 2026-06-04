Είναι πασιφανές: κάτι έχουν οι ημέρες Μουντιάλ. Και προκύπτει ηχηρή είδηση που σχετίζεται με τον άλλοτε διεθνή γκαρντ και νυν προπονητή, τον Βασίλη Σπανούλη. Ειδηση που φέρνει τα πάνω κάτω.

Οντως, το 2010 και στο ημίχρονο του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Ισπανία και την Ολλανδία, ανακοινώθηκε η μετακίνηση του Σπανούλη από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό. Ταρακουνήθηκε η μπασκετική Ευρώπη, όχι μόνο η ελληνική κοινότητα. Γιατί προέκυψαν μετασεισμοί και αλλαγή συσχετισμών που φαίνονται έως και τις ημέρες μας.

Τώρα, λίγα 24ωρα προτού εκκινήσει το Μουντιάλ, ο Σπανούλης αναλαμβάνει τα ηνία του Αρη. Σε ρόλο προπονητή. Μπορεί, άραγε, να ξαναγεννηθεί η κίτρινη αυτοκρατορία; Το βέβαιο είναι πως ο Βασίλης το σκέφθηκε και το ξανασκέφθηκε πολύ καλά προκειμένου να αναλάβει αυτό το δύσκολο εγχείρημα. Η πόρτα του Ολυμπιακού δεν θα άνοιγε καθόσον ο Γιώργος Μπαρτζώκας με την κατάκτηση της (πρόσφατης) Ευρωλίγκας είναι πλέον δημοφιλέστατος στο ΣΕΦ. Στον Παναθηναϊκό ήταν σχεδόν αδύνατο να πάει. Από ομάδα της Ευρωλίγκας μετά το διαζύγιο με τη Μονακό, μάλλον δεν υπήρχε κάτι το πολύ δυνατό, κάτι που να τον δελέαζε. Εκτός πάλι αν προτίμησε ο Σπανούλης να μείνει στην Ελλάδα και να φτιάξει σύνολο από το μηδέν.

Οταν άρχισε την προπονητική, δοκίμασε στο Περιστέρι. Είχε υψηλές απαιτήσεις, πάει να πει ζήτησε καλά ονόματα και δημιούργησε ρόστερ υψηλών προδιαγραφών. Αμέσως μόλις στα δυτικά προάστια αποφάσισαν να μειώσουν το μπάτζετ, ο προπονητής έφυγε κι αυτό γιατί δεν συμβιβάζεται όταν δεν εισακούονται τα «θέλω» του.

Στον Αρη τι θα συμβεί; Μοιάζει ξεκάθαρο πως για να υπογράψει συμβόλαιο τριών χρόνων, του παρουσιάστηκε ξεκάθαρο πλάνο. Θα πείστηκε ο Σπανούλης πως κάτι καλό πάει να δημιουργηθεί και το κυριότερο, υπάρχουν οι προϋποθέσεις ώστε αυτό να γίνει πραγματικότητα. Χρήματα θα πέσουν στην αγορά. Ο Αρης μπορεί να συγκεράσει πολλές δυνάμεις της βόρειας Ελλάδας, να αποκτήσει δυναμική, να… κουνήσει το τάβλι του ελληνικού μπάσκετ. Το να ηγείται ο Σπανούλης του Αρη και ταυτόχρονα να δυναμώνει και ο ΠΑΟΚ με τον Τρινκιέρι στον πάγκο, ισοδυναμεί με συγκυρία αξιοπρόσεκτη. Βέβαια, καθόλου εύκολο δεν είναι να μπουν σφήνα στο δίπολο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, ούτε να βρεθούν στο κλειστό κλαμπ της Ευρωλίγκας.

Γίνεται, ωστόσο, μια αρχή. Και η Θεσσαλονίκη ονειρεύεται από την pole position να ξαναζήσει σπουδαίες μπασκετικές βραδιές!