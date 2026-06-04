Η ινδική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου στο Νέο Δελχί όπου ξέσπασε φωτιά χθες. Από την πυρκαγιά έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 21 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ξένοι υπήκοοι, και δεκάδες έχουν τραυματιστεί.

Η αστυνομία δεν έχει δώσει ακόμα εξηγήσεις για τα αίτια της φωτιάς, αλλά τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πολλές παραβιάσεις κανόνων ασφαλείας. Στην Ινδία οι πυρκαγιές είναι συχνές λόγω κακών υποδομών και μη τήρησης των κανονισμών.

Η φωτιά ξέσπασε χθες το πρωί και γρήγορα επεκτάθηκε στους πάνω ορόφους. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι πολλοί ένοικοι πήδηξαν από μπαλκόνια για να σωθούν. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι 49 άτομα νοσηλεύονται με εισπνοή καπνού, εγκαύματα ή κατάγματα.

Οι πυροσβέστες έχουν αναγνωρίσει επίσημα έναν νεκρό από τη Λιβερία και μία γυναίκα από τη Μοζαμβίκη. Η φωτιά στο ξενοδοχείο Flourish Stay είναι η πιο φονική στο Νέο Δελχί από το 2019, όταν 43 εργάτες σκοτώθηκαν σε κτίριο που τυλίχθηκε στις φλόγες.