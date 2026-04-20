Σε μια στρατιωτική επιχείρηση που φέρνει ξανά τη Μέση Ανατολή στο χείλος μιας ανεξέλεγκτης σύρραξης, οι ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ προχώρησαν την Κυριακή σε επίθεση και «κατάληψη» κατά τον Τραμπ του υπό ιρανική σημαία φορτηγού πλοίου Touska.

Σημειώνεται ότι ενώ αρχικά το Ιράν είχε διαψεύσει το ρεσάλτο στο πλοίο, ξημερώματα της Δευτέρας επιβεβαίωσε την επιχείρηση, κάνοντας λόγο για πειρατεία και απειλώντας με αντίποινα.

Το περιστατικό αυτό αποτελεί την πρώτη στρατιωτική επιχείρηση από την έναρξη του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στις 13 Απριλίου, σηματοδοτώντας απότομη κλιμάκωση της στρατηγικής «μέγιστης πίεσης» που ακολουθεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Τραμπ στο Truth Social, το αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων βλημάτων USS Spruance εντόπισε το γιγαντιαίο σκάφος στον Κόλπο του Ομάν, περίπου 30 μίλια ανοικτά των ιρανικών ακτών.

Το πλοίο, μήκους σχεδόν 275 μέτρων και εκτοπίσματος που προσεγγίζει αυτό ενός αεροπλανοφόρου, είχε αποπλεύσει από τη Μαλαισία με φορτίο και επιχείρησε να διασπάσει τη ζώνη του αμερικανικού αποκλεισμού.

Όταν το ιρανικό πλήρωμα αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις, το αμερικανικό πολεμικό άνοιξε πυρ, πλήττοντας καίρια το μηχανοστάσιο και ακινητοποιώντας το πλοίο επί τόπου.

Η ανακοίνωση του Αμερικανικής Στρατιωτικής Διοίκησης

Αργά το βράδυ της Κυριακής οι αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξέδωσαν την ακόλουθη ανακοίνωση για «την κατάληψη του πλοίου»

«Ένα αντιτορπιλικό του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ απηύθυνε επανειλημμένες προειδοποιήσεις σε ένα υπό ιρανική σημαία φορτηγό πλοίο να σταματήσει, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου έξι ωρών την Κυριακή, προτού ανοίξει πυρ στο μηχανοστάσιο του πλοίου, ακινητοποιώντας το σκάφος που κατευθυνόταν προς το Ιράν, προκειμένου να επιτρέψει σε Πεζοναύτες που επέβαιναν σε ελικόπτερα να πραγματοποιήσουν επιβίβαση και να το καταλάβουν.

Όταν το πλήρωμα του Touska, του ιρανικού πλοίου, αγνόησε τις αμερικανικές προειδοποιήσεις, ένα αντιτορπιλικό έβαλε με το πυροβόλο του τύπου MK 45 εναντίον του μηχανοστασίου του φορτηγού πλοίου, δήλωσε η Κεντρική Διοίκηση. Την Κυριακή, Πεζοναύτες από την 31η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών διεξήγαγαν έρευνα στο σκάφος, το οποίο βρίσκεται πλέον υπό αμερικανική κράτηση.»

Αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης ανέφεραν λένε ότι η επιχείρηση εκτελέστηκε από Αμερικανούς Πεζοναύτες της 31ης Εκστρατευτικής Μονάδας με έδρα την Οκινάουα της Ιαπωνίας, οι οποίοι είχαν μεταφερθεί στην περιοχή από τον Μάρτιο.

Το Touska, το οποίο βρίσκεται ήδη υπό καθεστώς κυρώσεων για τη σύνδεσή του με τη ναυτιλιακή βιομηχανία της Τεχεράνης, εξέπεμψε για τελευταία φορά το στίγμα του έξι ώρες πριν από το ρεσάλτο, σύμφωνα με τα δεδομένα του MarineTraffic.

Προς Πακιστάν

Η στρατιωτική αυτή κίνηση λαμβάνει χώρα τη στιγμή που η αμερικανική διπλωματική αποστολή —με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, του Στιβ Γουίτκοφ και του Τζάρεντ Κούσνερ— επιστρέφει στο Πακιστάν για διαπραγματεύσεις.

Παρά την αισιοδοξία του Τραμπ, ο οποίος δήλωσε στο Axios ότι «η κεντρική ιδέα της συμφωνίας έχει οριστικοποιηθεί», η Τεχεράνη δείχνει να «πυροβολεί» τη διαδικασία.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι η ηγεσία απέρριψε τον δεύτερο γύρο των συνομιλιών, κάνοντας λόγο για «παράλογες απαιτήσεις» της Ουάσιγκτον και χαρακτηρίζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό κατάφωρη παραβίαση της τρέχουσας εκεχειρίας.

Στην Τεχεράνη, η επίθεση κατά του πλοίου ενισχύει τους φόβους ότι οι διπλωματικές κινήσεις των ΗΠΑ αποτελούν «προκάλυμμα» για μια γενικευμένη αιφνιδιαστική επίθεση. Οι φόβοι έγινα οργή ξημερώματα της Δευτέρας.

Η ανακοίνωση που προοιωνίζεται εφιαλτικές ώρες:

Το στρατιωτικό αρχηγείο του Ιράν «Hazrat Khatam al-Anbiya» επιβεβαίωσε την επίθεση που ισχυρίστηκε ο αμερικανικός στρατός σε πλοίο στη Θάλασσα του Ομάν, με ανακοίνωσή του που μετέδωσε το ημιεπίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim.

«Η επιθετική Αμερική, παραβιάζοντας την εκεχειρία και διαπράττοντας ναυτική πειρατεία, επιτέθηκε σε ένα από τα εμπορικά πλοία του Ιράν στα ύδατα της Θάλασσας του Ομάν, ανοίγοντας πυρ εναντίον του και θέτοντας εκτός λειτουργίας το σύστημα πλοήγησής του, αναπτύσσοντας αρκετούς από τους τρομοκράτες πεζοναύτες της στο κατάστρωμα του εν λόγω σκάφους», ανέφερε η ανακοίνωση, επιβεβαιώνοντας ότι το πλοίο έχει καταληφθεί.

«Προειδοποιούμε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα απαντήσουν σύντομα και θα ανταποδώσουν αυτή την ένοπλη πειρατεία του αμερικανικού στρατού», πρόσθεσε.

Τι είχε συμβεί νωρίτερα με τις συνομιλίες

Το κρατικό πρακτορείο IRNA είχε αρνηθεί επίσημα ότι υπάρχει προγραμματισμός για συνομιλίες, κάνοντας λόγο για «παράλογες απαιτήσεις» και «συνεχείς αντιφάσεις» που δεν αφήνουν περιθώριο για καρποφόρες διαπραγματεύσεις.

Παρόλα αυτά, το CNN επέμενε πως υπάρχει ένα «παράθυρο» για την άφιξη ιρανικής αντιπροσωπείας την Τρίτη.

Τα τρία αγκάθια

Το χάσμα παραμένει χαώδες σε τρία κύρια σημεία: την παράδοση των 400 κιλών εμπλουτισμένου ουρανίου (60%), τη διάρκεια της αναστολής του πυρηνικού προγράμματος (20 έτη ζητούν οι ΗΠΑ, 5 προσφέρει το Ιράν) και τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει οδηγήσει σε μηδενική κίνηση τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ.

Σε αυτά προστίθεται η κατάληψη του πλοίου

Στο Ισλαμαμπάντ, το σκηνικό παραπέμπει σε «πολιορκία». Η πόλη βρίσκεται σε πλήρη αποκλεισμό, με 10.000 επιπλέον άνδρες ασφαλείας, εκατοντάδες μέλη των ειδικών δυνάμεων και ελεύθερους σκοπευτές.

Το ξενοδοχείο Serena έχει εκκενωθεί για να υποδεχθεί τις αποστολές, στις οποίες θα συμμετέχουν ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, ενώ παραμένει ασαφές πότε θα αναχωρήσει ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.