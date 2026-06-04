Νέα Υόρκη – Το μυστήριο γύρω από τους λεγόμενους «ανθρώπους-τυφλοπόντικες», που εμφανίζονται να μπαινοβγαίνουν στους υπονόμους της αμερικανικής μητρόπολης, εξακολουθεί να προκαλεί έντονη ανησυχία. Κάτοικοι και αρχές αναζητούν εξηγήσεις για τις νυχτερινές αυτές κινήσεις στα σκοτεινά τούνελ κάτω από την πόλη και τους λόγους που ομάδες αγνώστων κατεβαίνουν στο υπόγειο δίκτυο, επανεμφανιζόμενες ώρες αργότερα σε διαφορετικές γειτονιές.

Η υπόθεση πήρε διαστάσεις μετά τη δημοσιοποίηση σειράς από παράξενα βίντεο ασφαλείας που καταγράφουν τις κινήσεις των ατόμων. Οι εικόνες προκάλεσαν ανησυχία αλλά και πληθώρα εικασιών για το τι μπορεί να συμβαίνει κάτω από τους δρόμους της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με τα πλάνα που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ομάδες ανθρώπων ανοίγουν φρεάτια και εισέρχονται στο αποχετευτικό δίκτυο. Η Washington Post σχολίασε σκωπτικά το φαινόμενο, διερωτώμενη αν πρόκειται για «ανθρώπους-τυφλοπόντικες», «κυνηγούς κροκοδείλων» ή – με χιούμορ – για τους αδελφούς Μάριο.

Οι αρχές της Νέας Υόρκης έχουν εκδώσει αυστηρές προειδοποιήσεις προς τους πολίτες, επισημαίνοντας ότι η είσοδος στους υπονόμους είναι παράνομη και ιδιαίτερα επικίνδυνη. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό των ατόμων και τη διαλεύκανση του σκοπού των υπόγειων διαδρομών τους.

Από τις 5 Μαΐου έχουν καταγραφεί τουλάχιστον τρία παρόμοια περιστατικά στο Μπρούκλιν και το Κουίνς, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει συλλήψεις ή να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

What is going on in the sewers of New York City? It’s a question locals and officials are trying to answer as people have been seen popping in and out of the ground. “Seven grown adults going down there? Got to be something, man,” a local said. https://t.co/6OqhYvHY57 pic.twitter.com/JhgCuRYvCq — The Washington Post (@washingtonpost) June 4, 2026

Νέα Υόρκη: Οι νυχτερινές «εξαφανίσεις» στους υπονόμους

Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει ομάδες ανθρώπων να κατεβαίνουν σε φρεάτια και να παραμένουν για ώρες κάτω από το έδαφος πριν ξαναβγούν στην επιφάνεια. Ένα χαρακτηριστικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 5ης Μαΐου στην Αστόρια του Κουίνς.

Λίγο πριν από τις 2 το πρωί, κάμερες κατέγραψαν άτομα εξοπλισμένα με αδιάβροχες μπότες και φακούς να ανοίγουν ένα φρεάτιο και να εισέρχονται στο δίκτυο αποχέτευσης.

Ο Άκι Γιακούποβιτς, ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων στην περιοχή, βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπος με τους αγνώστους. «Κατάλαβα αμέσως ότι κάτι ύποπτο συνέβαινε», δήλωσε στο NBC News. «Με κοίταξαν για λίγο και συνέχισαν σαν να μην υπήρχα. Έχω δει πολλά παράξενα πράγματα στη Νέα Υόρκη, αλλά αυτό ήταν πραγματικά διαφορετικό».

Ο ίδιος και οι εργαζόμενοί του κάλεσαν αμέσως το 911, μεταφέροντας τα οχήματα στο εσωτερικό του γκαράζ, φοβούμενοι απρόβλεπτη εξέλιξη της κατάστασης.

Νέα Υόρκη: «Μην το παίξεις Μπάτμαν»

Ο Γιακούποβιτς παραδέχθηκε ότι ανησύχησε, καθώς δεν γνώριζε τι έκαναν οι άνδρες κάτω από το έδαφος ούτε πώς θα αντιδρούσαν όταν θα έβγαιναν στην επιφάνεια. «Δεν ήξερα αν θα έβγαιναν από το φρεάτιο και θα προκαλούσαν κάποιο επεισόδιο», είπε.

Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, του έδωσαν μια συμβουλή που δύσκολα θα ξεχάσει: «Ο αστυνομικός μου είπε: “Μην το παίξεις Μπάτμαν. Δεν είσαι ο Μπάτμαν. Απλώς κάλεσε την αστυνομία“», θυμάται χαρακτηριστικά.

Νέα Υόρκη: Τι αναζητούν στα φρεάτια

Μετά το περιστατικό στην Αστόρια, καταγράφηκαν ακόμη δύο αντίστοιχες περιπτώσεις στο Μπρούκλιν, εντείνοντας το μυστήριο γύρω από τις υπόγειες «εξαφανίσεις» των αγνώστων.

Στις 2 Ιουνίου, στη διασταύρωση του Γουίλιαμσμπεργκ, ο κάτοικος Άντονι Πέρντι δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως οι άγνωστοι κατέβηκαν στους υπονόμους από περιέργεια. «Έμοιαζαν να ψάχνουν κάτι σημαντικό, ίσως χρήματα ή να σχεδίαζαν να κάνουν κακό σε κάποιον», ανέφερε. «Δεν πρόκειται για παιχνίδι ή διασκέδαση. Επτά ενήλικες κάτω από τη γη μέσα στη νύχτα; Κάτι συμβαίνει, φίλε».

Οι ερευνητές εξετάζουν διάφορα σενάρια για τα κίνητρα των ατόμων. Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο των διωκτικών αρχών, η επικρατέστερη εκδοχή είναι ότι αναζητούν αντικείμενα αξίας που κατέληξαν στο αποχετευτικό σύστημα είτε τυχαία είτε μετά από εγκληματικές ενέργειες.

«Πρέπει να μάθουμε ποιοι ήταν και τι ακριβώς έκαναν εκεί κάτω», δήλωσε ο πρώην διοικητής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης και αναλυτής θεμάτων ασφάλειας, Τζον Μόναχαν.

Νέα Υόρκη: Ένα επικίνδυνο υπόγειο δίκτυο

Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι το αποχετευτικό δίκτυο της Νέας Υόρκης είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς περιέχει τοξικά αέρια, ασταθείς επιφάνειες και πιθανές πλημμύρες που μπορούν να αποβούν μοιραίες χωρίς εξειδικευμένο εξοπλισμό.

Το Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος της πόλης ανακοίνωσε ότι δεν έχουν εντοπιστεί ζημιές στις υποδομές, ενώ η αστυνομία διαβεβαιώνει πως δεν υπάρχει ένδειξη άμεσης απειλής για τη δημόσια ασφάλεια.

Προς το παρόν, το μυστήριο παραμένει άλυτο. Και όσο οι «άνθρωποι-τυφλοπόντικες» συνεχίζουν να εμφανίζονται και να εξαφανίζονται μέσα από τα φρεάτια, οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης εξακολουθούν να αναρωτιούνται τι πραγματικά συμβαίνει στα σκοτεινά τούνελ κάτω από τα πόδια τους.