Η Γερμανία προχωρεί σε συγκεκριμένο σχεδιασμό για μια ενδεχόμενη ανάπτυξη του γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού στα στενά του Ορμούζ, όπως δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στην περιοχή.

«Το σχεδιάζουμε. Κάνουμε ασκήσεις γι’ αυτό – και σε σχέση με πιθανούς εταίρους και με το πώς θα μπορούσε να δομηθεί μια τέτοια επιχείρηση», ανέφερε ο Πιστόριους στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό ARD. Τόνισε ότι δεν θα έκανε σωστά τη δουλειά του, αν δεν υπήρχαν ήδη τέτοιες προετοιμασίες.

Ο υπουργός υπογράμμισε πως ο σχεδιασμός βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Όπως εξήγησε, για οποιαδήποτε ανάπτυξη θα απαιτούνταν βιώσιμη κατάπαυση του πυρός, νομικό πλαίσιο βάσει διεθνούς δικαίου και εντολή από την Μπούντεσταγκ, την κάτω βουλή του γερμανικού κοινοβουλίου. «Απέχουμε ακόμα απ’ αυτό», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Πιστόριους ανέδειξε τις δυνατότητες του γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού στη ναρκαλιεία, επισημαίνοντας ότι η Γερμανία διαδραματίζει παραδοσιακά ηγετικό ρόλο στον τομέα αυτό στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Προστασία της ναυσιπλοΐας και ρόλος των ΗΠΑ

Ο Πιστόριους τόνισε ότι η εμπλοκή της Γερμανίας δεν θα έχει συμβολικό χαρακτήρα ούτε θα αποσκοπεί σε πολιτικά μηνύματα, αλλά θα αφορά την προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. «Ανέκαθεν λέγαμε ότι αυτός δεν είναι δικός μας πόλεμος, όμως επηρεαζόμαστε από τις συνέπειές του», υπογράμμισε.

Παραδέχθηκε επίσης ότι μια πιθανή αποστολή θα απαιτούσε επαναπροσδιορισμό άλλων επιχειρήσεων του Πολεμικού Ναυτικού, λέγοντας: «Μπορούμε να αναπτύξουμε τον εξοπλισμό μας μόνο μία φορά». Περιέγραψε δε την κατάσταση στα στενά του Ορμούζ ως απρόβλεπτη, με περισσότερες από 20 επιθέσεις να έχουν αναφερθεί εναντίον εμπορικών πλοίων.

Τέλος, ο υπουργός σημείωσε ότι δεν μπορεί να φανταστεί πώς θα μπορούσε να διασφαλιστεί η ασφάλεια της υδάτινης διόδου χωρίς τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως είπε, η μη εμπλοκή των ΗΠΑ «δεν θα ήταν κάτι συνετό στρατιωτικά και πολιτικά θα έστελνε λάθος μήνυμα».