Ανακοίνωση για την απώλεια της 51χρονης που έχασε τη ζωή της πέφτοντας από τον δεύτερο όροφο εξέδωσε το υπουργείο Τουρισμού.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού εκφράζει τη βαθύτατη οδύνη της για την τραγική απώλεια της υπαλλήλου του Υπουργείου.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της.

Η Ελληνική Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος. Ανακοινώσεις θα πραγματοποιήσουν οι αρμόδιες αρχές.

Σημειώνεται ότι η 51χρονη έχασε την ζωή της σήμερα το πρωί, μετά από πτώση από το κτήριο του υπουργείου Τουρισμού, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 και μισή το πρωί όταν η γυναίκα έπεσε, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, από τον δεύτερο όροφο του κτηρίου.

Η 51χρονη διακομίσθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της Αστυνομίας για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.