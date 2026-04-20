Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός ατόμου για το περιστατικό με την υποχώρηση εδάφους στην Τούμπα κατά τη διάρκεια εργασιών εγκατάστασης οπτικών ινών, έξω από τους πρώην στάβλους Παπάφη, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για 28χρονο που είχε την ευθύνη του έργου για τις οπτικές ίνες. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία από το αστυνομικό τμήμα Τούμπας – Τριανδρίας, ενώ για την υπόθεση έχει ήδη ενημερωθεί η αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν, στο πλαίσιο των εκσκαφών για την εγκατάσταση οπτικών ινών, έσπασε αγωγός της ΕΥΑΘ. Η μεγάλη πίεση του νερού προκάλεσε την κατάρρευση του εδάφους, δημιουργώντας μια τεράστια τρύπα στο σημείο.

Αρκετά παρκαρισμένα οχήματα βρέθηκαν στο χείλος του ρήγματος, ενώ ένα αυτοκίνητο κατέληξε μέσα σε αυτό, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί.