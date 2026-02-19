Σοβαρή καθίζηση εντοπίστηκε στον κάθετο άξονα Μακάζα-Νυμφαία (ελληνοβουλγαρικά σύνορα), λίγο μετά την έξοδο προς Κάλχα. Ο επαγγελματίας οδηγός της περιοχής, ο οποίος πρώτος εντόπισε το πρόβλημα, κατέγραψε την επικίνδυνη κατάσταση σε βίντεο και το απέστειλε στις αρμόδιες αρχές, επισημαίνοντας τον άμεσο κίνδυνο για τους οδηγούς.

Η καθίζηση του οδοστρώματος είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς ειδικά τις νυχτερινές ώρες μπορεί να περάσει απαρατήρητη από τους διερχόμενους οδηγούς.

Σύμφωνα με τον xronos.grΕίναι στο ίδιο σημείο, που περίπου πριν ενάμιση χρόνο υπήρχε έντονη καθίζηση και είχε κλείσει ο δρόμος, για να γίνει η αποκατάσταση. Ο δρόμος, όμως, κατέβηκε ξανά», περιέγραψε χαρακτηριστικά οδηγός, εφιστώντας τους διερχόμενους οδηγούς  να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την  κίνησή τους στο σημείο.

Σημειώνεται ότι, στο σημείο έχουν τοποθετηθεί προειδοποιητική σήμανση και κώνοι.

Τέλος , η «Νέα Εγνατία Οδός», που πλέον είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση του κάθετου άξονα, καλείται το συντομότερο δυνατό να πράξει τα δέοντα και να προβεί στην  αποκατάσταση του οδοστρώματος.

