Σοβαρή καθίζηση εντοπίστηκε στον κάθετο άξονα Μακάζα-Νυμφαία (ελληνοβουλγαρικά σύνορα), λίγο μετά την έξοδο προς Κάλχα. Ο επαγγελματίας οδηγός της περιοχής, ο οποίος πρώτος εντόπισε το πρόβλημα, κατέγραψε την επικίνδυνη κατάσταση σε βίντεο και το απέστειλε στις αρμόδιες αρχές, επισημαίνοντας τον άμεσο κίνδυνο για τους οδηγούς.

Η καθίζηση του οδοστρώματος είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς ειδικά τις νυχτερινές ώρες μπορεί να περάσει απαρατήρητη από τους διερχόμενους οδηγούς.

Σύμφωνα με τον xronos.gr:«Είναι στο ίδιο σημείο, που περίπου πριν ενάμιση χρόνο υπήρχε έντονη καθίζηση και είχε κλείσει ο δρόμος, για να γίνει η αποκατάσταση. Ο δρόμος, όμως, κατέβηκε ξανά», περιέγραψε χαρακτηριστικά οδηγός, εφιστώντας τους διερχόμενους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την κίνησή τους στο σημείο.

Σημειώνεται ότι, στο σημείο έχουν τοποθετηθεί προειδοποιητική σήμανση και κώνοι.

Τέλος , η «Νέα Εγνατία Οδός», που πλέον είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση του κάθετου άξονα, καλείται το συντομότερο δυνατό να πράξει τα δέοντα και να προβεί στην αποκατάσταση του οδοστρώματος.