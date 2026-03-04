Ένα απορριμματοφόρο του δήμου Ιωαννίνων βρέθηκε κυριολεκτικά «κατάπιτο» από το οδόστρωμα, σε ένα απρόσμενο περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης κοντά στο Πολυκλαδικό Λύκειο. Ο οδηγός του οχήματος στάθηκε τυχερός, καθώς βγήκε αλώβητος.

Το συμβάν, που σημειώθηκε γύρω στις 9:30, γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Μάκης Χριστοδούλου. Όπως περιέγραψε, την ώρα που το απορριμματοφόρο καθάριζε το οδόστρωμα, άνοιξε ξαφνικά ένας μεγάλος κρατήρας και το όχημα υποχώρησε μέσα σε αυτόν.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα αίτια της καθίζησης του δρόμου ενδέχεται να σχετίζονται με υπόγεια φθορά ή κακοτεχνία του οδοστρώματος. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου διερευνούν το περιστατικό, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και να αποκατασταθεί το σημείο.