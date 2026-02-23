Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σημειώνεται αυτή την ώρα στην οδό Γερανίου, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε αποκλεισμό του σημείου για λόγους ασφαλείας.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Σοφοκλέους, στην περιοχή της Ομόνοιας, καθώς η καθίζηση καθιστά επικίνδυνη τη διέλευση οχημάτων και πεζών. Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.

Στο σημείο βρίσκονται συνεργεία του Δήμου Αθηναίων για την εκτίμηση της ζημιάς και την αποκατάσταση του οδοστρώματος, ώστε να αποκατασταθεί το συντομότερο η ομαλή κυκλοφορία.