Σοβαρή βλάβη σε κεντρικό αγωγό της ΕΥΔΑΠ σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη λεωφόρο Δημοκρατίας στα Μελίσσια κοντά στο ύψος του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες στο σημείο της βλάβης σημειώθηκε καθίζηση του οδοστρώματος καθιστώντας επικίνδυνη τη διέλευση των οχημάτων.

Διακοπή της κυκλοφορίας

Για τον λόγο αυτό η Τροχαία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με διακοπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Δημοκρατίας στο ύψος της οδού 25ης Μαρτίου.

Στο σημείο βρίσκεται συνεργείο της ΕΥΔΑΠ προκειμένου καθώς και η Πολιτική Προστασία του Δήμου Πεντέλης.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πεντέλης

«Λόγω σοβαρής βλάβης στον κεντρικό αγωγό της ΕΥΔΑΠ, στο ύψος του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής στα Μελίσσια, αποφασίστηκε το κλείσιμο του ρεύματος ανόδου προς Πεντέλη της λεωφόρου Δημοκρατίας.

Η Τροχαία βρίσκεται στο σημείο και εκτρέπει την κυκλοφορία μέσω της οδού 25ης Μαρτίου, όπου υπάρχει παράκαμψη, λόγω των εργασιών αποκατάστασης της βλάψης που έχουν ξεκινήσει ήδη.

Το ρεύμα καθόδου της λεωφόρου Δημοκρατίας, προς Μαρούσι, παραμένει κανονικά ανοιχτό.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας. θα υπάρξει νέα ενημέρωση»