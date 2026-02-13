Λόγω καθίζησης οδοστρώματος, διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίου Αθανασίου, από το ύψος του παραδρόμου της Εθνικής Οδού έως τη λεωφόρο Μαραθώνος, στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου.

Η διακοπή ανακοινώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2026 και αναμένεται να επηρεάσει την κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή, μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας για την ασφαλή διέλευση από τους παρακείμενους δρόμους.

Το βράδυ της Τετάρτης στο Πολύγωνο καθίζηση και φερτά υλικά από τη δυνατή βροχή προκάλεσαν διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Αγαμέμνωνος Μεταξά, από το ύψος της οδού Χατζοπούλου, καθώς και στην οδό Ασημακοπούλου, από το ύψος της οδού Μάριου Βάρβογλη.