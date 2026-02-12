Έντονη βροχόπτωση προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στην Αττική το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη, με ρέμα να υπερχειλίζει στο Πικέρμι και ζημιές να καταγράφονται σε δρόμους στην περιοχή του Πολυγώνου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο μετά τα μεσάνυχτα σημειώθηκε υπερχείλιση του ρέματος Βάρδα στο Πικέρμι, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Ήμερου Πεύκου και στα δύο ρεύματα.

Την ίδια ώρα, στο Πολύγωνο, λίγο μετά τη 01:00, καθίζηση και φερτά υλικά από τη δυνατή βροχή προκάλεσαν διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Αγαμέμνωνος Μεταξά, από το ύψος της οδού Χατζοπούλου, καθώς και στην οδό Ασημακοπούλου, από το ύψος της οδού Μάριου Βάρβογλη.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται σε αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026, με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους να κυριαρχούν στο σκηνικό του καιρού.

Τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιθανόν με χαλαζοπτώσεις, θα εκδηλωθούν στα δυτικά, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη από τις πρώτες ώρες της ημέρας και εκ νέου από το απόγευμα. Παράλληλα, θυελλώδεις νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας.

Γενική εικόνα και θερμοκρασίες

Ο καιρός θα είναι άστατος, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ, φτάνοντας στα πελάγη τοπικά τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, κυμαινόμενη σε επίπεδα 4 με 5 βαθμούς υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 15-16°C, στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 17-19°C και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως τους 20°C.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Αρχικά βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με σταδιακή βελτίωση από το πρωί. Θερμοκρασία 11-18°C.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές νωρίς το πρωί και το βράδυ. Θερμοκρασία 8-15°C.

Μακεδονία – Θράκη: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Πρόσκαιρη βελτίωση το μεσημέρι, αλλά εκ νέου επιδείνωση το βράδυ. Από το απόγευμα αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά. Θερμοκρασία 6-16°C.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές, ιδιαίτερα στην αρχή και στο τέλος της ημέρας. Από το απόγευμα χιονοπτώσεις στα ορεινά. Θερμοκρασία έως 18°C.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και ισχυρές καταιγίδες στα νότια, με γρήγορη βελτίωση. Τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά. Θερμοκρασία έως 19°C.

Κυκλάδες – Κρήτη: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και ισχυρές καταιγίδες στην αρχή και ξανά από το βράδυ. Θερμοκρασία 13-20°C.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές έως το πρωί. Θερμοκρασία έως 20°C.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Ισχυρά φαινόμενα στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, στο Ιόνιο, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και στη Θράκη. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου: Βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, που σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια. Χιονοπτώσεις στα ορεινά. Νότιοι άνεμοι έως 8 μποφόρ και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, καθώς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια. Θερμοκρασία με μικρή πτώση στα δυτικά.

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, βόρεια και νησιωτικά τμήματα. Παροδικές χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά και μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.