Αντιμέτωπη με ισχυρές βροχοπτώσεις βρίσκεται αυτή την ώρα η Αττική, καθώς μετά τις 11:00 το βράδυ της Τετάρτης φαινόμενα άρχισαν να εκδηλώνονται σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου.

Το κύμα κακοκαιρίας επηρεάζει το σύνολο σχεδόν του νομού, με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών να καταγράφει βροχή από τα παραθαλάσσια μέρη μέχρι τις ορεινές περιοχές.

​Το λεκανοπέδιο υπό το κύμα της κακοκαιρίας

​Η βροχή εκδηλώνεται αυτή την ώρα με ιδιαίτερη ένταση σε πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων η Ελευσίνα, ο Άνω Κορυδαλλός, η Σαλαμίνα, το Πέραμα, το Χαϊδάρι και ο Ασπρόπυργος. Το φαινόμενο επηρεάζει άμεσα και το κέντρο της Αθήνας, με βροχόπτωση να καταγράφεται στο Γκάζι, τους Αμπελόκηπους, τον Νέο Κόσμο και τον Βύρωνα, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και στα νότια προάστια, συγκεκριμένα στη Νέα Σμύρνη, το Παλαιό Φάληρο, τον Άγιο Κοσμά και το Ελληνικό.

​Στα βόρεια και ανατολικά του νομού, βροχή σημειώνεται στην Παλλήνη, τον Παπάγου, τη Ραφήνα, το Πόρτο Ράφτη, τη Νέα Μάκρη, τα Βριλήσσια και την Αγία Παρασκευή. Παράλληλα, τα φαινόμενα επεκτείνονται προς το Κορωπί, τα Καλύβια, το Μαρκόπουλο και το Σούνιο, ενώ στα δυτικά βρέχει στην Πετρούπολη, το Ζεφύρι, τη Χρυσούπολη Περιστερίου και τα Άνω Λιόσια.

ΕΜΥ: Δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας

Η ΕΜΥ εξέδωσε νέο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, προειδοποιώντας για δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Η προειδοποίηση συνοδεύεται από πορτοκαλί συναγερμό, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας.

Η ανακοίνωση της ΕΜΥ

«Δύο διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές προβλέπεται να επηρεάσουν τον καιρό της χώρας μας, η πρώτη από νωρίς το βράδυ σήμερα Τετάρτη 11-02-2026 έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 12-02-2026 και η δεύτερη από αργά το απόγευμα της Πέμπτης έως τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 13-02-2026, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πολύ ενισχυμένους ανέμους».

Πιο αναλυτικά:

Από την πρώτη διαταραχή (Τετάρτη 11-02-2026 έως Πέμπτη 12-02-2026) προβλέπονται:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

α. στα νησιά του Ιονίου από Λευκάδα και νοτιότερα, τη δυτική Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά από το βράδυ της Τετάρτης έως τις πρώτες ώρες της Πέμπτης.

β. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την ανατολική Πελοπόννησο κατά τη διάρκεια της νύχτας Τετάρτης προς Πέμπτη.

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (Θάσο, Σαμοθράκη και παράκτιες περιοχές) την Πέμπτη έως τις πρωινές ώρες.

δ. στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Β. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν στη δυτική Ελλάδα το βράδυ της Τετάρτης και στο νότιο Αιγαίο (Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα) έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Από τη δεύτερη διαταραχή (Πέμπτη απόγευμα έως Παρασκευή 13-02-2026) προβλέπονται:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

α. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και στα νησιά του Ιονίου (Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη) από το απόγευμα της Πέμπτης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

β. στην Κρήτη και τις Κυκλάδες κατά τη διάρκεια της νύχτας Πέμπτης προς Παρασκευή.

γ. στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως τις πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Για συνεχή ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

