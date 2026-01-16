«Αλλάζει από αύριο το σκηνικό του καιρού στη χώρα μας με πτώση της θερμοκρασία, βοριάδες και χιόνια ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα. Στην καρδιά του χειμώνα μια τέτοια καιρική εξέλιξη κάθε άλλο παρά αφύσικη δεν είναι», αναφέρει σε ανάρτησήτου ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας.

«Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της ψυχρής εισβολής η οποία μας έρχεται απο την περιοχή της Ουκρανίας είναι:

Η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο θα είναι της τάξης των 10 βαθμών.

Οι βοριάδες θα πνέουν θυελλώδεις 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο από το Σάββατο μέχρι την Τρίτη και ανατολικοί τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Ιόνιο με την ίδια ένταση.

Τα χιόνια τα οποία γενικά δεν θα είναι πολλά, θα απασχολήσουν τα ορεινά της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερέας ,της Εύβοιας, της Α-ΒΑ Πελοπόννησο, των Κυκλάδων και της Κρήτης. Παροδικά θα φτάσουν μέχρι τα 500μέτρα στις κεντροβόρειες περιοχές.

Αττική: Η θερμοκρασια θα κυμανθεί από 3 -11 °C στα πεδινά. Οι βοριάδες Σάββατο-Κυριακή-Δευτέρα θα πνέουν σχεδόν θυελλώδεις στα ανατολικά του νομού. Βροχή ή χιονόνερο στα πεδινά. Λίγα χιόνια μέχρι τα 500 μέτρα. Χωρίς προβλήματα χιονοστρώσεων».

Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός από την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026, με σταδιακή αύξηση των νεφώσεων και τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Από το απόγευμα, φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως στη Θράκη, την ανατολική και κεντρική Μακεδονία, το βόρειο Αιγαίο, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο. Στα βορειοανατολικά ορεινά αναμένονται παροδικές χιονοπτώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι περιορισμένη, ενώ σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στα δυτικά και από δυτικές στο νότιο Αιγαίο με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, ενώ στα βορειοανατολικά θα στραφούν βαθμιαία σε βορειοανατολικούς έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά, φτάνοντας έως τους 14 βαθμούς στα βόρεια και έως 18 στα νότια. Παγετός θα σημειωθεί το πρωί και το βράδυ στα βόρεια ηπειρωτικά.

Αττική: Αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν το βράδυ, με πιθανότητα ασθενών βροχών στα ανατολικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 5 έως 17 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν το βράδυ. Οι άνεμοι ανατολικοί έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 2 έως 13 βαθμούς.

Μακεδονία και Θράκη: Αρχικά αραιές νεφώσεις, που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν, με τοπικές βροχές ή χιονόνερο σε Θράκη, ανατολική Μακεδονία και Χαλκιδική. Το βράδυ αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σε 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 0 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ, που το βράδυ θα στραφούν σε ανατολικούς 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 6 έως 17 βαθμούς, χαμηλότερη στην Ήπειρο.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Από το βράδυ αναμένονται τοπικές βροχές, κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοανατολικούς έως 7 μποφόρ, με θερμοκρασίες από 0 έως 17 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών βροχών στη βόρεια Κρήτη το βράδυ. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και οι θερμοκρασίες από 10 έως 18 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 11 έως 18 βαθμούς.

Πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου αναμένονται αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και τα νησιά του βορείου Αιγαίου, με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Οι άνεμοι έως 8 μποφόρ και η θερμοκρασία σε πτώση, με παγετό στα βόρεια.

Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν στα ανατολικά και βόρεια, με τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Οι άνεμοι έως 8 μποφόρ και η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση, με ισχυρό παγετό στα βορειοανατολικά.