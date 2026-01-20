Την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, ο καιρός θα παρουσιάσει σημαντική και γενικευμένη επιδείνωση σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά τις εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες, τους θυελλώδεις ανέμους, αλλά και τις τοπικά έντονες χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά, τόσο σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα, όσο και σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Έντονα και τοπικά επικίνδυνα φαινόμενα

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν έως το απόγευμα την Πελοπόννησο, με έμφαση στη Μεσσηνία, τη Λακωνία, την Αργολίδα και την Κορινθία. Από τις προμεσημβρινές ώρες έως το βράδυ, τα ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια, ενώ το απόγευμα θα επεκταθούν και στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες. Από αργά το βράδυ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα απασχολήσουν και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Ιδιαίτερα έντονα και με αυξημένο βαθμό επικινδυνότητας θα είναι τα φαινόμενα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, καθώς και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Πυκνές χιονοπτώσεις σε ηπειρωτικές περιοχές

Την ίδια ώρα, πυκνές χιονοπτώσεις αναμένονται έως το μεσημέρι στα ορεινά και ημιορεινά της Πελοποννήσου, κυρίως σε Αρκαδία, Αχαΐα και Κορινθία. Έως το απόγευμα, πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της Ηπείρου, της δυτικής και κεντρικής Στερεάς, καθώς και στη Θεσσαλία, όπου κατά τόπους θα επηρεαστούν και πεδινές περιοχές. Στη δυτική Μακεδονία πυκνές χιονοπτώσεις θα διατηρηθούν έως το απόγευμα, ενώ στην κεντρική Μακεδονία θα εκδηλωθούν κυρίως από το μεσημέρι έως το απόγευμα. Στα ορεινά και ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και στα ορεινά της Θράκης, οι χιονοπτώσεις θα ενταθούν κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δυτική Μακεδονία, καθώς και στις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας, όπου οι χιονοπτώσεις θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα έντονες.

Θυελλώδεις άνεμοι και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί – νοτιοανατολικοί με εντάσεις 6 με 8 μποφόρ, ενώ στα δυτικά και τα νότια θα φτάνουν τα 9 μποφόρ, πρόσκαιρα και τοπικά ακόμη και τα 10 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, φτάνοντας στα βόρεια τους 8 με 9 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 11 με 14 βαθμούς, ενώ στη νησιωτική χώρα θα αγγίξει τοπικά τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι ιδιαίτερα έντονες και τοπικά επικίνδυνες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά, ενώ από τις βραδινές ώρες, τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 13 βαθμούς και τοπικά έως 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα στραφούν γρήγορα σε ανατολικούς – νοτιοανατολικούς εντάσεως 5 με 6 και τοπικά 7 με 8 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές ή χιονόνερο, ενώ στα γύρω ορεινά και ημιορεινά θα σημειωθούν χιονοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 5 βαθμούς Κελσίου, με τους ανέμους να πνέουν βόρειοι – βορειοδυτικοί εντάσεως 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων την Πέμπτη

Την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα είναι λιγότερα και εξασθενημένα, ωστόσο στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου θα επιμείνουν νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως τις προμεσημβρινές ώρες και στα Δωδεκάνησα έως το μεσημέρι, ενώ πρόσκαιρα θα επηρεαστούν και η ανατολική Μακεδονία και η Θράκη. Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους – νοτιοδυτικούς εντάσεως 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ έως το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα πνέουν νοτιοανατολικοί άνεμοι 7 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, φτάνοντας στα βόρεια ηπειρωτικά τους 9 με 10 και τοπικά 11 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 12 με 14 και τοπικά 15 βαθμούς, ενώ σε Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 16 με 17 και τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου.

Ήπια βελτίωση αλλά παραμονή φαινομένων την Παρασκευή

Την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα επηρεάσουν τα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα στα δυτικά να εξασθενούν πρόσκαιρα το βράδυ. Στις υπόλοιπες περιοχές, ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και νότια, ενώ τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι – νοτιοδυτικοί εντάσεως 2 με 4 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο έως 5 με 6 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή περαιτέρω άνοδο.